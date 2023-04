Riigikogu andis Kallasele volitused valitsuse moodustamiseks

Kallasele volituste andmise poolt hääletas 59 riigikogu liiget ja vastu oli 38.

Volituste andmine Kallasele jäi teisipäevasel istungil tööaja lõppemise tõttu pooleli.

Esmaspäeval allkirjastasid Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond riigikogu Valges saalis koalitsioonileppe. Seejärel nimetas president Alar Karis Kallase peaministrikandidaadiks.

Nüüd peaks Kallas koos ministrite nimekirjaga minema Karise juurde Kadriorgu. Praeguste plaanide kohaselt toimub see esmaspäeval, misjärel annavad ministrid ametivande riigikogus.

President nimetab uue valitsuse ametisse kolme päeva jooksul alates päevast, mil riigikogult valitsuse moodustamiseks volituse saanud peaministrikandidaat on esitanud talle valitsuse koosseisu. Presidendil on võimalus ministrikandidaatidega enne nende ametisse nimetamist kohtuda ning Karis teataski esmaspäeval, et alustab juba teisipäeval kohtumisi ministrikandidaatidega, kes läheksid tööle enda jaoks uude ministeeriumi.