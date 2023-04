Kallas esitab uue valitsuse nimekirja Karisele ilmselt esmaspäeval

"Täna [Kallas mandaati] ei saanud, sest riigikogu istung lõppeb teisipäeviti kell 13.00. Istungit on võimalik pikendada ühe tunni võrra, kui kaks kolmandikku hääletanutest hääletab selle poolt. Täna ei hääletanud kaks kolmandikku poolt. See tähendab seda, et küsimuste-vastuste voor läheb edasi järgmisel istungil. Riigikogu järgmine korraline istung on homme, kolmapäeval algusega kell 14.00," selgitas riigikogu aseesimees Jüri Ratas juhtunut Vikerraadio saates "Uudis +".

Kui Kallas läheb riigikogu ette kolmapäeval kell 14, siis ei jõua ta samal päeval tõenäoliselt ka presidendi juurde Kadriorgu esitama valitsuse uut nimekirja, nagu protseduur ette näeb. Neljapäeva hommikul sõidab Karis aga riigivisiidile Hollandisse. "Tõenäoliselt jõuab Kallas meie juurde alles esmaspäeval, see sõltub riigikogu asjaajamisest mitte meist," ütles presidendi avalike suhete nõunik Indrek Treufeldt ERR-ile.

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon pani teisipäevasel istungil istungi pikendamise ettepaneku hääletusele ning see sai 58 poolt ja 35 vastuhäält. See tähendas, et istung lõppes riigikogu kodukorras ette nähtud ajal kell 13.00.

Riigikogu alustas teisipäevasel istungil kell 10.35 päevakorrapunkti, mille teema oli peaministrikandidaat Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks. Selle alguses pidas Kallas 20-minutise kõne, mille järel said riigikogu liikmed talle küsimusi esitada. Igal saadikul on õigus esitada kaks suulist küsimust. Istungi jooksul esitasid opositsioonisaadikud ka mitu protseduurilist küsimust.

Peaministri ametisse kinnitamisel riigikogus läbirääkimisi ei peeta. Peaministrikandidaadile valitsuse moodustamiseks volituste andmise otsustab riigikogu poolthäälte enamusega. Peaministrikandidaat saab volitused, kui selle poolt hääletab rohkem riigikogu liikmeid kui selle vastu.

Riigikogu XV koosseis pidas oma avaistungi esmaspäeval ning hiljem teatas Kallas president Alar Karisele tema senise valitsuse tagasiastumisest uue riigikogu tööle hakkamise tõttu.

Karis tegi seejärel Kallasele kui valimised võitnud Reformierakonna esimehele ettepaneku moodustada uus valitsus.

Reformierakond on koos Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga sõlminud koalitsioonilepingu uue valitsuse moodustamiseks ning koalitsioon teatas ka oma ministrikandidaadid. Kolmel erakonnal on riigikogus kokku 60 kohta.

President nimetab uue valitsuse ametisse kolme päeva jooksul alates päevast, mil riigikogult valitsuse moodustamiseks volituse saanud peaministrikandidaat on esitanud talle valitsuse koosseisu. Presidendil on võimalus ministrikandidaatidega enne nende ametisse nimetamist kohtuda ning Karis teataski esmaspäeval, et alustab juba teisipäeval kohtumisi ministrikandidaatidega, kes läheksid tööle enda jaoks uude ministeeriumi. "Pärast neid kohtumisi saan nimetada – loodetavasti rahuliku südamega – uue valitsuse ametisse," lisas ta.

Neljapäeva hommikul sõidab Karis välisvisiidile.