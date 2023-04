Karilaid: uus valitsus ei vääri 100 kriitikavaba päeva

Reformierakonna juht Kaja Kallas sai kolmapäeval riigikogult volitused valitsuse moodustamiseks. Hääletusel toetas peaministrikandidaat Kaja Kallasele valitsuse moodustamiseks volituste andmist 59 ja selle vastu oli 38 riigikogu liiget.

Moodustatav valitsus on Kaja Kallasel arvult kolmas.

"Eks igal valitsusel on omad plussid ja miinused ja igal mängijal laua taga on omad tugevused ja omad nõrkused. Kõik on erinevad olnud. Kõik on olnud tublid ja tugevad partnerid. Läbirääkimised on olnud sisulised. Ma loodan, et ka uues valitsuses see koostöö saab olema sama sisuline," rääkis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

Kallas tegi riigikogus ettekande valitsuse moodustamise alustest juba teisipäeval, kuid tööaja lõppemise tõttu jäi arutelu pooleli. Kõige rohkem küsis opositsioon maksutõusude kohta.

Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu nimetab kriitika põhjuseks seda, et Reformierakonna retoorika enne valimisi erineb otsustest, mis koalitsioonileppes kirjas.

"Kõige olulisem on see, et valitsus õnnestuks välis- ja kaitsepoliitikas. Siin me oleme kindlasti ühel pool rindejoont ja ma loodan, et siin valitsus saab olema edukas. Ma loodan, et valitsus sellest planeeritud maksude kaskaadist loobub. Kuigi tõenäoline poliitiline loogika on, et nad püüavad selle ära teha võimalikult kiiresti, et inimeste pahameel ununeks. Ma siiski kutsuks neid üles dialoogile nii ühiskonna, huvirühmade kui ka opositsiooniga," rääkis Reinsalu.

Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid ütles, et 100 kriitikavaba päeva valitsusel loota ei ole. Tema sõnul jäid paljud küsimused vastuseta.

"Kuidas majandus käima tõmmata, kuidas kõrgemaid palkasid maksta, kuidas lisaraha leida tervishoidu – need on kõik vastamata küsimused. Ja sellises olukorras, jah, ma arvan, et valitsus ei vääri 100 päeva. Ja kahtlemata opositsioon alustab oma tööd esimesest päevast peale," ütles Karilaid.

Peaministrikandidaat peab nüüd esitama valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab valitsuse ametisse. Valitsus astub ametisse pärast ametivande andmist riigikogu ees ehk esmaspäeval.