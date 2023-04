Norra rahvusringhääling NRK keelas Tiktoki oma töötajatele

Norra rahvusringhääling NRK (Norsk Rikskringkasting AS) kehtestab oma töötajatele Tiktoki äpi kasutamise keelu. NRK teatas algselt oma töötajatele siseveebi kaudu: "NRK on Tiktokiga seotud julgeolekuväljakutset hinnanud ning jõudnud järeldusele, et Tiktok ei tohiks olla mobiiltelefonides ega nutitahvlites, mis on ühendatud NRK süsteemi," edastas TVBIZZ.

Hiina ettevõttele kuuluv äpp on sattunud nii USA-s kui ka Euroopas poliitikute kriitika osaliseks tulenevalt privaatsuse ja küberturvalisuse murest. Norras on varem Tiktoki töötelefonides keelustanud Norra parlament peale riigi justiitsministeeriumi hoiatust. Norra pealinn Oslo ja suuruselt teine linn Bergen soovitasid samuti oma töötajatel Tiktok töötelefonidest eemaldada.

Associated Press tegi ülevaate, et millistes eri riikides on Tiktok keelustatud. Keelud on kehtestanud erineval määral Afganistanis, Austraalias, Kanadas, Taanis, Euroopa Liidu institutsioonides, Prantsusmaal, Indias, Lätis, Madalmaades, Uus-Meremaal, Pakistanis, Taiwanis, Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides.