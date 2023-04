Peaministrikandidaat Orpo tegi avasammu uue võimuliidu moodustamiseks

Orpo saadetud nimekirjas on 24 küsimust. Fraktsioonid saadavad kirjalikud vastused järgmisel nädalal. Orpo teeb siis otsuse, kellega hakkab pidama valitsuskõnelusi, vahendas Yle.

Need on mõned küsimused, mida peaministrikandidaat Orpo fraktsioonidele esitas. Kõiki küsimusi saab näha siin.

- Kas nõustute riigi rahanduse korrigeerimise vajadusega?

- Millised on teie kõige olulisemad tööhõivemeetmed majanduse tugevdamiseks. Milliseid meetmeid olete valmis kasutama, et tööturgu reformida?

- Kuidas lahendaksite tööjõupuuduse probleemi? Kuidas suurendaksite rahvusvahelise tööjõu värbamist, et tagada tööjõu parem kättesaadavus?

- Kuidas oleksite nõus vähendama bürokraatiast tulenevaid kulusid?

- Kas olete pühendunud Soome liikmesusele Euroopa Liidus ja NATO-s?

- Kas võtate kohustuse jätkata Ukrainale relvastatud, poliitilise, majandusliku ja humanitaarabi andmist?

Orpo uuris veel, millised on peamised sotsiaalsed muutused, mida järgmine valitsus peaks kaasa tooma. Peaministrikandidaat tahab veel teada, kuidas teised parteid plaanivad Soomes edendada majanduskasvu ning meelitada riiki juurde välisinvesteeringuid. Samuti tahab Orpo teada, milline on teiste erakondade keskkonnapoliitika.

Orpo ütles, et ootab vastuseid kõigilt erakondadelt. Keskerakond on siiski juba teatanud, et jääb igal juhul opositsiooni. Sotsiaaldemokraadid on samas teatanud, et nemad Põlissoomlastega samasse valitsusesse ei lähe.