Eesti Energia: Auveres hakkepuidu keelamine võib elektri hinda mõjutada

Uus koalitsioon keelab puidu põletamise Eesti Energia Auvere elektrijaamas. Eesti Energia kinnitusel tähendab see, et puidutööstuse jäätmed eksporditakse Eestist välja. Samuti võib see ettevõtte hinnangul mõjutada elektri hinda Eestis.

Puidu põletamise keelustamise eest Narva elektrijaamas on seisnud eeskätt Sotsiaaldemokraatlik Erakond, kuid seda toetavad ka Reformierakond ja Eesti 200.

"Me toetame puidu- ja metsatöötuse jääkide ka edaspidist kasutamist kohalikus soojamajanduses koostootmisjaamades, see on efektiivne ja mõistlik. Aga suurtes Narva kateldes me pigem mõistlikus ei pea," ütles riigikogu SDE fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski "Aktuaalsele kaamerale".

Keelustamise lahendus tuleb uuel valitsusel välja töötada, Ossivovski.

Kui elektrijaamades enam jäätmepuitu põletada ei lubata, toodetakse elektrit põlevkivist ja uttegaasist. Põlevkivielekter on aga CO2 hinna tõttu kallim, mis tõstab elektritootmise kulusid.

"Esimene kvartal see aasta Auvere elektrijaam tootis 27 protsenti kogu Eestis toodetud elektrist. Sealjuures me kasutasime 40 protsendi ulatuses, tõsi, meie uttegaasi aga ka madalkvaliteedilist puitu. Aga see aitas just elektri omahinda alla tuua. Me müüsime seda, me saime sellega turule, ehk see aitab seda elektri omahinda alla tuua ja teha turule odavamat pakkumist," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola.

Laias laastus pool siin raiutud metsast läheb kas Eestis või välismaal ahju, ütles Ossinovski.

Eesti Energia andmed näitavad, et 2021. aastal tarbis ettevõte kolm protsenti Eesti biomassist. Eelmisel aasta vähenes jäätmepuidu kasutamine tootmises võrreldes 2021. aastaga 30 protsenti, sest puit läks vähese kättesaadavuse tõttu liiga kalliks.

"See jäätmepuit või n-ö hakkepuit annab võimaluse Eesti lõpptarbijal soojatarbijal saada osa kõige odavamast taastuva energia allikast. Ei ole ilmselt mõistlik sellele käega lüüa, vastasel korral see osa eksporditakse ja selle saab keegi hoopis väljaspool Eestit," ütles Vainola.

Kaks teist suuremat jäätmepuidu kasutajat Utilitas ja Graanul Invest ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" vastata, mida Narva jaamades puidu keelustamine endaga kaasa toob.

Raiesurve väheneb ja teiste koostootmisjaamade varustuskindlus paraneb, ütles jõujaamade ja kaugkütte ühingu juht Siim Umbleja.

"Kui tuleb pakkumist juurde, siis võiks hind alla minna. Aga teisalt metsanduse teemad on alati olnud sellised väga emotsionaalsed ja võib-olla seoses raiemahtude vähendamisega see kompenseerib ja hinnad tegelikult jäävad siiski samaks," sõnas Umbleja.