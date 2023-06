Estlink 2 hooldus lubab Eestis müüa rohkem põlevkivielektrit

Enefit Poweri kolmest soojuselektrijaamast pääseb püsivalt turule tavaliselt vaid Auvere elektrijaam, mis kasutab lisaks põlevkivile kütusena uttegaasi ja jäätmepuitu. Eesti ja Soome vahelise ülekandeliini seiskumine annab Enefitile võimaluse ka Eesti Elektrijaama käivitamiseks, sest Estlink 2 hoolduse ajal Põhjamaade odav taastuvenergia Eesti turule ei pääse.

"Ja loomulikult, kui see võimalus tekib ka turule pääseda, siis tõepoolest 8. ploki me käivitasime kohe juba pühapäeva õhtul selleks, et järgnevad kaks nädalat teoreetiliselt me mahume sellega turule. Tõenäoliselt nädalavahetustel mitte, aga tööpäevadel küll. Kui on piirangud ülekandevõimsustes või ilmastikuolud muutuvad, siis on kohe vajadus ka meie juhitavate tootmisvõimsuste järgi," selgitas Enefit Poweri juht Andres Vainola.

Lisaks 8. energiaplokile pannakse Eesti Elektrijaamas tööle ka paar vanemat plokki, kuid see pole seotud soodsa turuolukorraga. Vanad energiaplokid, mis pääsevad turule vaid suuremate energiakriiside ajal, tahavad pidevat hooldust ja neid on vaja aeg-ajalt käivitada.

"Me täna käivitame ka 6. ploki, ülemöödunud nädalal me käivitasime ka 3. ploki lühiajaliselt. Ka see on meil vajalik omanikuootuste täitmiseks, et need plokid oleksid töökorras. Nad turule ei mahu, see tegevus on meil kahjumlik, kuid selleks, et olla kindel, et nad töötavad, me peame regulaarselt neid kõigi seadmete kontrollimiseks käivitama. Nii et täna on ka 6. plokk meil käivitamisel ja päeva teises pooles hakkab ta tööle," rääkis Vainola.

Omanikuootuste täitmine ehk 1000 megavati juhitava tootmisvõimsuse stardivalmis hoidmine maksab Enefitile umbes 40 miljonit eurot aastas.