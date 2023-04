Google plaanib kasvanud konkurentsi tõttu uuendada oma otsingumootorit

Google'i töötajad olid šokeeritud, kui said märtsis teada, et Lõuna-Korea tehnoloogiahiid Samsung võib Google'i asendada Microsofti Bingiga. Microsofti otsingumootor kasutab üha rohkem tehisintellekti, vahendas The New York Times.

Leping Samsungiga toob Google'i igal aastal sisse umbes kolm miljardit dollarit. Tehisintellekti toega otsingumootorid ohustavad nüüd aga Google'i ärimudelit. Google plaanib nüüd samuti tuua turule tehisintellekti toega otsingumootori. Uus otsingumootor pakuks kasutajatele palju isiklikumat kogemust kui ettevõtte praegune teenus.

Google'i otsingumootorit kasutavad miljardid inimesed. Selle muutmine mõjutab inimeste igapäevast elu. Konkurents aga otsingumootorite turul süveneb, hiljuti tõi idufirma OpenAI turule juturoboti ChatGPT. OpenAI avalikustas 14. märtsil veelgi võimsama keelemudeli GPT-4. Otsingumootori uuendamine on nüüd saanud Google'i uueks eesmärgiks.

"Hiljuti lõi Google oma otsingumootori üksuse juurde AI töörühma," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

Google on aastaid tegelenud tehisintellekti arendamisega. Google tegeleb ka isejuhtivate autode arendamisega. Eelmisel kuul andis Google välja oma juturoboti. Google käivitas ka projekti Magi, millega plaanib firma välja arendada uue otsingumootori.

"Enne uue otsingumootori väljatöötamist lisab Magi projekt olemasolevale otsingumootorile juurde uusi funktsioone. Esialgu plaanib Google uued funktsioonid kättesaadavaks teha ainult ameeriklastele," ütles üks asjaga kursis olev inimene ajalehele The New York Times.