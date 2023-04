Wagneri sõdurid tunnistasid naiste, laste ja vanurite tapmist Bahmutis

Vene inimõigusorganisatsioon Gulagu.net avaldas esmaspäeval intervjuu kahe endise Wagneri palgasõdurite grupeeringu võitlejaga, kes värvati Wagnerisse Vene vangikolooniatest. Mõlemad mehed kinnitasid intervjuus, et Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin andis isiklikult käsu tsiviilisikute mõrvaks Bahmutis ja Soledaris.

Gulagu.net avaldatud intervjuus kirjeldasid Wagneri palgasõdurite seas võitlemise kogemust Azamat Uldarov ja Aleksei Savišev, kellele Vene president Vladimir Putin andis armu vastavalt eelmise aasta 23. augustil ja 2. septembril.

Kaks endist vangsõdurit kirjeldasid nädala jooksul Gulagu.net asutajale Vladimir Osetškinile detailselt enda Ukrainas korda saadetud sõjakuritegusid, sh kuidas nad hukkasid rohkem kui 20 Ukraina last ja teismelist. Samuti hukati rohkem kui 50 auku aetud haavatud sõjavangi visates nende keskele 30 granaati. Lisaks sellele hukati ka need, kes keeldusid ukrainlasi tapmast. Eluhooneid vallutades mõrvati kõik seal asunud inimesed, sh vanurid, naised ja lapsed.

Mõlemad mehed kinnitasid, et Jevgeni Prigožin mitte ainult ei kiitnud heaks tsiviilisikute mõrvamise, vaid ka kasutatud julmad meetodid. Gulagu avaldas esmaspäeval ka mõlema mehega seotud dokumendid, sh Venemaa poolt antud riikliku autasu "julguse eest".

Ukraina väljaanne Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et 77 minutit kestva intervjuu käigus ei kahetse kumbki mees Ukrainas toime pandud sõjakuritegusid. Endine vangsõdur Azamat Uldarov kinnitas intervjuus, et tahab rindele naasta.

Gulagu.net rõhutas oma Telegrami teates, et kui Jevgeni Prigožin ja Vladimir Putin poleks osustanud neid värvata ja armu anda, siis oleksid mõlemad mehed püsinud vanglas. Selle asemel õpetasid Vene võimud neile kuidas inimesi tappa.

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas Twitteris: "ülestunnistusest ei piisa. Vaja on ka karistust. Karmi ja õiglast ning see kindlasti tuleb". Jermak lisas Telegramis, et Venemaa on röövinud oma kodudest tuhandeid Ukraina lapsi ning pole teada kui paljud neist veel elusad on.

Russian terrorists confessed to numerous murders of Ukrainian children in Bakhmut and Soledar. Confession is not enough.



There must be a punishment. Tough and fair. And it will definitely be.



How many more crimes like these have been committed?