Programmeerimiskool kood/Jõhvi laieneb Võrru

Kood/Võru peaks hakkama tegutsema 1938. aastal ehitatud vanas pangamajas, mille katusekorruse ruumides allkirjastatigi esmaspäeval hea tahte kokkulepe. Praegu antud hoone õppetegevuseks sobilik pole, kuid see loodetakse paari aasta jooksul renoveerida. Seniks on kavas kood/Võru avada järgmisel aastal asenduspinnal.

Kood/Võru toomisega Võru linna soovivad Võrumaa omavalitsuste juhid anda sealsetele elanikele, aga ennekõike just noortele võimaluse õppida tööturul nõutud ja vajalikku ametit kodukandist lahkumata. Praegu on noortel Võrus valida üksnes gümnaasiumi või kutsehariduskeskuse vahel.

"Kui noorte käest on küsitud, miks te siis siia ei jää, siis on tegelikult kogu aeg vastuseks tulnud, et siin ei ole ju sellist midagi muud õppida, lisaks kõrgharidust saada, et mul ei olegi muud varianti," rääkis noorsootöötaja Emil Aništšenko.

Kooli Võrru toomisega loodetakse praegust ühesuunalist haridusrännet – Võrust minema – muuta kahesuunaliseks.

"Et ühtpidi meie omad inimesed saavad kohapeal õppida ja teistpidi inimesed üle Eesti, üle maailma saavad tulla Võrru kood/Võrru õppima. Ja meil on ka lootus, et kui siin esimesed õppijad lõpetavad, siis tekib Võrru ka IT-ettevõtteid, kuna tööjõud on siit kohapealt kohe võtta," selgitas Võrumaa arenduskeskuse juht Tiit Toots.

Kood/Võru loodetakse avada juba järgmisel aastal ning sinna võetakse vastu 50 õpilast. Kandideerida saavad kõik vähemalt 18-aastased inimesed, kel on põhiharidus. Seejuures on koolis toimuv õppetegevus üsna erinev traditsioonilisest õppetööst.

"Me oleme näinud, et meie õpe sobib paljudele nendele, kellele võib-olla traditsiooniline õpe ei sobi ehk kes ei oska või kes ei soovi näiteks loengutes istuda või kes ei suuda niimoodi omandada neid teadmisi. Meie õpe on väga praktiline ehk see, et istud maha ja sa hakkadki programmeerimisülesandeid lahendama," rääkis MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus juhatuse liige Elle-Mari Pappel-Näks.