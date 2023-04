USA süüdistab kaht kodanikku Hiina teisitimõtlejate jälitamises

USA võimud vahistasid esmaspäeval kaks kodanikku, keda süüdistatakse Hiina salajase politseijaoskonna juhtimises. USA võimude teatel tegutses selline asutus New Yorgis.

Harry Lu Jianwang ja Chen Jinping said süüdistuse vandenõus USA riigi vastu. USA teatel juhtisid nad Manhattanil tegutsenud Hiina ebaseaduslikku politseijaoskonda, vahendas Financial Times.

"Süüdistatavad pidid täitma Hiina Rahvavabariigi korraldusi, sealhulgas aitama leida USA-s elava Hiina dissidendi asukohta. Kujutage ette, kuidas New Yorgi politsei avab Pekingis salajase politseijaoskonna. See oleks mõeldamatu," ütles New Yorgi piirkonna prokurör Breon Peace.

Prokuratuuri teatel asutati "politseijaoskond" Hiina võimude korraldusel.

"Tänane tegevus saadab tugeva sõnumi, et me ei luba Hiina kommunistliku partei ametnikel rikkuda USA seadusi ega kedagi siin riigis hirmutada," ütlesid esindajatekoja liikmed Mike Gallagher ja Raja Krishnamoorthi.

Hiina saatkonna pressiesindaja Liu Pengyu väitis, et rajatise asutasid ülemere elavad hiinlased ja nad tahtsid nii aidata Hiina kodanikke.

USA võimud esitasid veel süüdistuse 34 Hiina julgeolekuametniku vastu, kes väidetavalt ähvardasid teisitimõtlejaid sotsiaalmeediasse loodud libakontode kaudu. Süüdistatavad lõid kontosid Twitteris ja muudel platvormidel ja kiitsid siis Hiina komparteid ja mõnitasid selle kriitikuid.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) peadirektor Christopher Wray väljendas juba 2022. aasta novembris muret Hiina "politseijaoskondade" olemasolu pärast. "Oleme näinud Hiina valitsuse selget tegevuse mustrit, eksportida oma repressioonid siia USA-sse," ütles Wray.

Hiina võimu käepikendusena on "politseijaoskondade" eesmärgiks Hiinast lahkunud poliitiliste dissidentide ahistamine. Sarnaseid asutusi on Peking rajanud ka Euroopa riikidesse.

Hiina võimud pole selliste asutuste olemasolu eitanud, kuid kompartei teatel tegeletakse seal ainult bürokraatlike teenustega, mitte politseioperatsioonidega.