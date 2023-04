Lasnamäel ootab mitu nimistut pensionile siirduvale perearstile asendust

Tervisekassa otsib kuulutuse kaudu Lasnamäele korraga nelja perearsti, kellest kolme vajaduse tingib eelmise arsti pensionileminek. Tervisekassa esindaja sõnul on Tallinnas lahendusi leida lihtsam, kuid samuti perearsti vajava Narva nimistu jaoks on käimas korduskonkurss ja sinna otsitakse samal ajal juba ajutist asendust.

Tervisekassa kuulutustest võib lugeda, et perearsti ootab viis nimistut, millest üks on Narvas ja neli Tallinnas Lasnamäel. Tervisekassa perearstiabi peaspetsialist Maarika Liivamäe ütles ERR-ile, et neljast Tallinnas vabanevast nimistust kolme puhul soovib senine perearst minna väljateenitud pensionile. Ühe nimistu omanik aga otsib asemikku elukohavahetuse tõttu.

Kuna Tallinnas on palju nimistuid, pole ka tavatu, et korraga mitme vabaneva nimistu konkurss välja kuulutatakse. Liivamäe sõnul on kahe Tallinna nimistu jaoks juba lahendus leitud.

"Kolmandale nimistule otsime samaaegselt ajutist asendajat ning neljas nimistu on välja kuulutatud kindluse mõttes pika perspektiiviga, sest nimistu vabaneb 1. jaanuaril 2024," lisas ta.

Olukord on keerulisem Narvas - sealne nimistu on korduskonkursil ning tervisekassa otsib sellele samaaegselt juba ka ajutise asenduse võimalust.

"Vabade perearstide puudus on üle-eestiline probleem ning eriti olukorras, kus korraga vabaneb rohkem nimistuid, kui on vabu nimistuta perearste," lausus Liivamäe.

Kõige suurem on siiski mure arstiabi kättesaadavusega maapiirkondades, mistõttu tõstis riik maale suunduvate arstide lähtetoetuse eelmisel aastal kolmekordseks. Perearstide lähtetoetus on 45 000 eurot.

Liivamäe sõnul on probleem suuresti uute perearstide pealekasvus. Tervisekassa püüab tema sõnul siiski perearstide ja -õdede võrgustiku ning asendussüsteemi toimimist tagada ja selleks on rajatud ligi 60 tervisekeskust ning inkubatsiooniprogramm, mis ühendab nimistuta perearste nimistust loobuvate perearstidega. Lisaks peaks arstidel aitama töösse sisse elada mentorlusprogramm.

Eestis on ligi 400 perearstikeskust.