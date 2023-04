USA on valmis laenama Poolale tuumareaktorite ehitamiseks neli miljardit

Poola tahab ehitada väikeseid tuumareaktoreid koostöös USA-ga ning selle tarbeks sõlmis Poola energiasektori ettevõtte Orlen rahastuskokkulepped kahe USA valitsusametiga, teatas ABC News. USA poolt sõlmisid kokkuleppe USA ekspordi-impordi pank ja USA rahvusvahelise arengu finantskorporatsioon, kes on valmis Poolale laenama vastavalt kolm miljardit dollarit ja ühe miljardi dollari.

Poola tahab tulevikus kasutada vähem fossiilseid kütuseid ning vähendada oma sõltuvust kivisöest. Alates Venemaa täieulatuslikust sõjalisest kallaletungist Ukrainale on Poola kiirelt lõpetanud oma sõltuvuse Vene naftast ja maagaasist. Orlen tahab välja arendada 20 väikest GE Hitachi BWRX-300 moodulreaktorit.

Poola ettevõtte Orlen ostis eelmine aasta Poolas ja mujal Ida-Euroopas kokku mitmeid kütuse- ja gaasiettevõtteid. Samuti kuulub Orlenile rafineerimistehas Leedus. Ettevõttest 49,9 protsenti kuulub Poola riigile.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kinnitas hiljem pressikonverentsil, et Poola vajab odavat, puhast ja usaldusväärset elektrit. Samas on kivisöe kaevandamise sektor üks Poola suurimaid ning sellest sõltub 80 000 töökohta. Kivisöeelekter moodustab Poola elektrivajadusest 70 protsenti. Morawiecki rõhutas, et kivisöesektor tagab ka edaspidi Poola elektrijulgeoleku.

Poola soovitud reaktoreid pole veel kuskil valmis ehitatud

Poola esimene BWRX-300 reaktor peaks valmima 2029. aastal. Enne seda peaks samasugune reaktor saama valmis Kanadas Darlingtonis. Selle disainiga reaktorit ei ole kuskil maailmas varem seni tuumaenergia tootmiseks kasutatud. Seetõttu on lõpuni ebaselge, et kui palju see reaktor maksma läheb ning kui kaua selle ehitamiseks kulub, kirjutas detsembri lõpus Kanada leht The Globe and Mail. BWRX-300 peaks tootma 300 megavatti elektrit. Viimane tuumareaktor ehitati Kanadas 1993. aastal. Juhul kui reaktor ehitatakse valmis, siis oleks see esimene, mis ei põhine Kanada enda CANDU reaktori disainil.

Ontario elektrijaam ühes GE-Hitachiga tahavad BWRX-300 reaktori kiirelt sertiftiseerida ning alustada ehitustöid juba 2025. aastal. Samas hoiatas Briti Columbia ülikooli professor MV Ramana, et konkreetne reaktoritüüp ei ole läbinud sertifitseerimist mitte üheski riigis. Professor Ramana uurimissuunaks on tuumaenergia.

Professor Ramana selgitas Kanada lehele The Globe and Mail, et kui tuumareaktori disain esitatakse regulaatorile ohutushinnangu tegemiseks, siis esitavad regulaatorid mitmesuguseid küsimusi ja seetõttu muudetakse ka reaktori disaini. Samas on ettevõte GE-Hitachi ehitanud varem mitmeid tuumareaktoreid, mis eristab neid teistest moodulreaktori pakkujatest. GE-Hitachi ise väidab, et nende BWRX-300 reaktor on edasiarendus ühest teisest reaktorist, mille disaini USA tuumaenergia regulatsiooni komisjon oli heaks kiitnud.

Tuumareaktorid Euroopas: Saksamaa sulges, Soome avas

Poola naaber Saksamaa sulges hiljuti oma viimased kolma tuumajaama ning püüab kasutada enam päikese- ja tuuleenergiat. Soomes tehti aprilli keskel viimased Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori testid ning kolmas reaktor asus eelmine nädal lõplikult ametlikult tööle. Olkiluoto kolmas reaktor on esimene Soomes valminud tuumareaktor viimase 40 aasta jooksul ning esimene Euroopas viimase 16 aasta jooksul. Reaktor pidi algselt valmima 2009. aastal.

Poola valitsus tahab ehitada ka tavasuuruses tuumajaama

Eraldiseisvalt hiljutise moodulreaktorite teatega sõlmis Poola valitsus veebruaris USA ettevõttega Westinghouse Electric Company kokkuleppe, mille kohaselt Poola tellib uue suure tuumajaama disaini USA tehnoloogia baasil. Tuumajaama ehitus peaks algama 2026. aastal ning see peaks hakkama tootma elektrit 2032. aastal.