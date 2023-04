Soomes alustas tööd Olkiluoto tuumajaama kolmas reaktor

"Olkiluoto 3 stabiliseerib elektri hinna ja mängib olulist rolli Soome rohepöördes," ütles jaama opereeriva ettevõtte Teollisuuden Voima (TVO) tegevjuht Jarmo Tanhua oma avalduses. TVO omanikud on Soome energiatootja Fortum ning rida tööstusettevõtteid.

Olkiluoto kolmanda reaktori võimsus on 1,6 gigvatti (GW) ning see on Euroopa suurim tuumajaam.

Olkiluoto 3 on esimene Soomes valminud tuumareaktor viimase 40 aasta jooksul ning esimene Euroopas viimase 16 aasta jooksul.

Jaama hakati ehitama juba 2005. aastal ja see pidi valmima 2009. aastal, kuid mitmesuguste tehniliste probleemide ja viivituste tõttu lükkus selle käivitamine 14 aastat edasi.

Olkiluoto 3 peaks andma 14 protsenti Soome elektritarbimisest ning sellega vähendama riigi sõltuvust naabermaade elektritarnest. Koos Olkiluoto esimese ja teise reaktoriga annab jaam kokku 30 protsenti Soome elektritarbimisest.

Asjatundjate sõnul ei too Olkiluoto 3 käivitamine siiski erilisi muutusi, elektrihinnale on see mõju avaldanud juba proovikäivituste ajal, nüüd muutub elektritootmine stabiilseks ja aitab vähendada selliseid hinnakõikumisi nagu oli 2022. aasta sügisel. Energiateenuste ettevõtte Väre hinnangul on Olkiluoto toodang aidanud elektribörsil hinda langetada keskmiselt viis senti kilovatt-tunni kohta.

Jaama tööeaks on planeeritud 60 aastat.

Jaama käivitamine langeb ajale, kui Euroopas on tuumaenergia taas tähelepanu keskpunktis, kuna riigid otsivad võimalusi, kuidas tagada oma energiaga varustatus pärast seda, kui vähendati järsult Ukrainale kallale tunginud Venemaalt energiakandjate ostmist.

Olkiluoto 3 tavarežiimis töölehakkamine toimus ainult päev pärast seda, kui Saksamaa oli sulgenud oma kolm viimast tuumajaama. Samas kaaluvad Prantsusmaa, Rootsi ja Ühendkuningriik uute tuumajaamade ehitamist, märkis uudisteagentuur Reuters.

Olkiluoto tuumaelektrijaamas töötab juba varasemalt kaks 890-megavatise võimsusega keevveereaktorit ja nüüd lisandus 1600-megavatine surveveereaktor. Esimene reaktor valmis 1978. aastal ning lülitati elektrivõrku oktoobris 1979. Teine reaktor valmis oktoobris 1979 ning on töös alates juulist 1982.

Tuumajaam asub Soome edelaosas Rauma lähedal, Eurajoki jõe suudmes asuval mandriga ühendatud Olkiluoto saarel Botnia lahe ääres.