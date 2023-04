Tuleoht on tõusnud eriti suureks ja päästeamet teeb lõkkereide

Soojad kevadilmad on kaasa toonud eriti suure tuleohu, millega kaasnevad ka kulupõlengud. Päästeamet teeb sel nädalavahetusel lõkkereide, et tuletada inimestele meelde elementaarseid tuleohutusnõudeid. Loodus võib tuld võtta ka hooletust lõkkest koduaias või liha grillimisest metsapargis, kui lõke järelevalveta jätta või kuumad söed samblasse visata

Tallinna avalike randade äärde jäävad lõkkeplatsid ja metsatukad on linlaste seas populaarsed lõõgastumiskohad. Esimeseks lihagrillimiseks on päikeseline aprilli nädalalõpp justkui valatud.

Kui Stroomi rannas on selleks spetsiaalsed grillimisplatsid, siis Paljassaare poolsaarel asuvasse Pikakari randa tuleb oma tarvikud ühes võtta. Daniili sõpruskond on üks paljudest, kes on teinud piknikuks spetsiaalseid ettevalmistusi. Tulekustutuseks on tema sõnul meri lähedal.

"Panime prügikoti kohe valmis. Ainus mure on sütega, nende äraviskamiseks pole spetsiaalset kohta. See tuleks siia kõigi jaoks tekitada. Aga ma arvan, et pole hullu, sest söed on juba ju jahtunud, midagi ei saa juhtuda," ütles Daniil.

"Lõket tohib teha seal, kus on lõkkeplats ehk igale poole lõket teha ei tohigi. Kui lõket teha, siis lõkke aluspind peaks olema selline, mis tuld edasi ei kanna, seal on ümberringi ära riisutud või varem niidetud muru. Inimesed peaksid alati lõkke juures olema. Ja neil peaks olema kaasas mingisugused vahendid, et kui tõesti säde sealt kuskile lendab, siis saab kiiresti põlengu ära kustutada," rääkis päästeameti valmisoleku talituse juhataja Leho Lemsalu.

Lemsalu ütles, et tihedalt asustatud rannaalad, kus vesi on lähedal, muru niidetud ja inimesi palju kohal, ei tohiks suurt tuleohtu olla. Suurem mure on aga linnaaias lehtede põletajatega.

"Sellises tiheastustusalas ei ole soovitatav seda teha, sest ainuüksi lõkkest tulev suits suure tõenäosusega häirib naabreid, hooned on väga ligidal. Kui keegi ämbris või tünnis oksi põletab, need peaksid olema väga kontrollitud asjad," lausus Lemsalu.

Kulupõletamine on aga täiesti keelatud. Päästjad teevad sel nädalavahetusel lõkkereide üle Eesti. Neile, kes ilusast jutust aru ei saa, tehakse vajadusel ka trahvi. Ainuüksi aprillikuu jooksul on tulnud päästjatel kustutada 265 kulupõlengut. Neist viimase ööpäeva jooksul 14. Ja neid on ette tulnud ühtlaselt üle Eesti.

"Kui neid ikkagi juhtub sadu, siis tegelikult see näitab, et kõik ei ole ikkagi alati päris hoolikad. Kuna ilus nädalavahetus on käimas, siis küllap need arvud päris korralikult tõusevad ka," nentis Lemsalu.

Kuni kolmapäevani tuleoht üksnes kasvab, sest lähipäevil läheb ilm veel soojemaks ja lõunatuul laiendab tuleohu maksimumtasemeni üle kogu mandri-Eesti.

"Esmaspäeval on hajusad vihmahood ja teisipäeval need Lääne-Eestis jätkuvad, osaliselt jõuab Kesk-Eestisse, mõni üksik Ida-Eestisse, aga see ei vähenda tegelikult tuleohtu. See ikkagi jääb kuni kolmapäevani absoluutselt üle terve Eesti. Ja Ida-Eestis püsib kuni kolmapäevani punane tuleoht kindlasti," ütles sünoptik Ele Pedassaar.

Vihm ja jahedus pühivad tuleohu minema alles kolmapäeval.