Keenia politsei kaevas välja 21 end surnuks näljutanud sektandi surnukehad

Keenia politsei kaevas rannikulinna Malindi lähistel välja 21 surnukeha. Politsei teatel olid need ususekti liikmed, mille juht oli veennud neid end surnuks näljutama.

Väljakaevatute hulgas oli ka lapsi ja politsei oletab, et kõiki surnukehi ei ole veel leitud, vahendas BBC.

Madalad hauad asusid metsas, kus eelmisel nädalal päästeti 15 Hea Sõnumi Rahvusvahelise Kiriku liiget. Väidetavalt käskis sektijuht Paul Mackenzie Nthenge oma järgijatel nälgida, et Jeesusega kohtuda.

Sektijuht vahistati 15. aprillil pärast esimeste surnukehade leidmist, kuid ta eitas oma süüd ja väidab, et sulges oma kiriku 2019. aastal.

Patoloogid võtavad DNA-proove ja teevad analüüse, et teha kindlaks, kas ohvrid surid nälga.

Väidetavalt nimetas sektijuht kolm küla Naatsaretiks, Petlemmaks ja Juudamaaks ning ristis oma järgijaid tiikides, enne kui andis neile käsu paastuda.



Keenia on religioosne riik ja seal on varemgi ette tulnud juhtumeid, kus inimesi on meelitatud liituma ohtlike sektidega.