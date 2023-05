"Välisilm": maailmalõpu eest põgenemine maksis Keenias sadadele inimestele elu

"Nad tulid ja viisid mu õe Salama. Nad viisid ta siit ära koos lastega. Kui me läksime talle järele ja koju tagasi tõime, olime üllatunud, et ta põgenes sinna tagasi. Jäi arusaamatuks, mis jõudu nad inimeste suhtes kasutasid," rääkis sektiohvrite sugulane Chrispas Karisa Jefa.

Praeguseks on metsaalustest välja kaevatud enam kui 200 maailmalõpu sekti liiget, kelle seas on ka lapsed, ja üle 600 inimese on veel kadunud. Mitte kõik ei ole, nagu näitavad lahkamistulemused, surnud nälga. On ka lämmatatuid ja kägistatuid.

"On tehtud tõsine viga. Minu ülesanne on paluda keenialastelt andestust, sest see juhtus minu valitsusajal," sõnas Keenia president William Ruto.

Koos kaasosalistega kohtupinki toimetatud sektijuht pastor Paul Mackenzi pakatab heast toitumusest. Oma koguduse liikmetele lubas ta, et sureb viimasena ja sulgeb enda järel ukse. Tema vennal jätkub õigustusi siiani.

"Suurem osa tema ettekuulutustest rääkis lõpuajast. Ta jutlustas sellistest asjadest nagu aegade lõpp, et tuleb kurbus, töökohad kaovad, ühed rahvad tõusevad teiste vastu ja tal oli õigus neid asju rääkides. Me näeme täna neid asju ka juhtumas. Näiteks tuli koroona, nüüd seisame silmitsi töökohtade kaotustega. Kaotasin töö ja ma ei tea, millal mind uuesti tööle võetakse," rääkis Robert Mbatha Mackenzie.

Osa näljasurma serval sekti liikmetest on leitud metsaalustest ka veel elusana, kuid enamus neist on jätkuvalt kaitsnud oma pastorit ja veendunud, et teevad õiget asja.

"Terroristid kasutavad religiooni oma kohutavate tegude läbiviimiseks. Inimesed nagu Mackenzie kasutavad religiooni täpselt sama asja tegemiseks," kommenteeris Ruto.

Neli aastat tagasi panid võimud Mackenzie kiriku kinni, kuna selle juht keelas oma kogudusel lapsi kooli saata, ravimeid võtta ja arsti poole pöörduda. Pastor jättis kiriku sinnapaika ja läks oma kogudusega metsa elama, kust nüüd kaevataksegi madalatest haudadest välja surnukehasid.

"2017. aastal hakkas politsei selle inimese vastu huvi tundma. Aga ma ütlen teile, et on veel palju teisi inimesi, keda me jälgime, kelle tegevuse vastu tunneme huvi ja kes on meie arvates seotud sarnaste teemadega. Nii et tegelikult juhtub palju rohkem asju. Tegemist pole ainult selle isikuga," ütles politseiuurija Japhet Koome.

Keenia avalikkusel ja võimudel tuleb nüüd läbi seedida teadmine, et kõik see toimus sisuliselt avalikult.