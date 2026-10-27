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EBU: meedia ei peaks loovutama Metale oma sisu, et auditooriumini jõuda

Eesti
Metale kuuluvad näiteks Facebook, Instagram, Threads ja WhatsApp
Metale kuuluvad näiteks Facebook, Instagram, Threads ja WhatsApp Autor/allikas: Scanpix/Algi Febri Sugita/ZUMA Press Wire
Eesti

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) soovib, et Meta vaataks üle oma uuendatud äritingimused ning soovib lahendusi, et avalik-õiguslik meedia ei peaks loovutama oma ja teiste sisu pelgalt selleks, et auditooriumini jõuda.

Praeguse seisuga peaksid 20. novembril jõustuma uued Meta äritingimused, mille järgi peaksid ärikasutajad, nende seas ka uudismeedia väljaandjad, andma Metale loa kasutada automatiseeritud tarkvara abil ligipääsu oma veebisisule.

EBU nõuab, et Meta vaataks üle oma uuendatud äritingimused, mis lubaksid ettevõttel ja selle tehisintellektiagentidel kraapida sisu ärikontodega seotud veebilehtedelt. Avalik-õiguslik meedia haldab neil platvormidel oma kanaleid, mistõttu rõhutab EBU, et Meta peab võimaldama andmekorjest keelduda ilma sanktsioonideta.

Selliseid kontosid omavad oma lehtede ja kanalite haldamiseks nii EBU kui ka peaaegu kõik avalik-õiguslikud meediaorganisatsioonid. Praeguse sõnastuse kohaselt saab andmekorjest loobuda vaid Meta platvormidelt lõplikult lahkudes. Avalik-õiguslikule meediale ei ole see valik, sest Meta platvormid on auditooriumini jõudmiseks strateegiliselt hädavajalikud.

Meta täpsustused ei lahenda probleemi

Eelmisel nädalal tehtud Meta täpsustused probleemi ei lahenda. Tingimused lubaksid Metal sisu tehisintellekti tarbeks kasutada ka edaspidi ning juurdepääsu haare jääb samaks.

Olukord valmistab tõsist muret nii EBU-le kui ka liidu liikmetele. Ringhäälingud avaldavad neil veebilehtedel lisaks omatoodangule suures mahus kolmandate osapoolte materjali, mida neil pole õigust teistele edasi litsentsida – näiteks spordiülekannete salvestisi, muusikat, agentuurifotosid ja uudisteagentuuride sisu. Uued tingimused võtavad õiguste omajatelt võimaluse otsustada oma sisu kasutamise üle.

EBU tervitab nii Euroopa Komisjoni kui ka Ühendkuningriigi konkurentsi- ja turuameti algatatud järelevalvet, samuti Meta otsust tingimuste jõustumine edasi lükata. Kuid pelgalt edasilükkamine probleemi ei lahenda.

EBU soovib, et Meta muudaks tingimusi enne nende jõustumist

EBU kutsub Metat üles tingimusi enne nende jõustumist muutma, pidades eriti oluliseks kahte sammu. Esiteks ei tohi Meta ärikonto omamine anda automaatset luba avalik-õigusliku meedia sisu kasutada. Igasugune luba tohib puudutada üksnes konto omanikule kuuluvat sisu ega tohi laieneda tervetele domeenidele, seotud või lingitud lehtedele, arhiividele ega teiste jagatud materjalile.

Teiseks peab konto omanikel olema võimalus loast keelduda platvormidelt lahkumata ning ilma, et sellega kaasneksid piirangud juurdepääsule, levile või suunamisele. Näiteks tuleks tehisintellekti treenimine ja arendamine välistada, välja arvatud juhul, kui selleks on antud eraldi ja selgesõnaline luba.

Liit soovib toimivat lahendust

EBU õigus- ja poliitikadirektor Richard Burnley rõhutas, et liit on valmis otsima toimivat lahendust, kuid mitte sellist, mis sunnib avalik-õiguslikku meediat loovutama oma ja teiste sisu pelgalt selleks, et oma auditooriumini jõuda. "Ootame Metalt tingimuste ülevaatamist ja sisulise loobumisvõimaluse pakkumist," sõnas ta.

Tagamaks, et meediasisu kasutatakse üksnes loaga, jätkab EBU koostööd oma liikmete ja laiema meediatööstusega.

Toimetaja: Merilin Leetna

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