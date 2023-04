Koalitsioon soovib riigikokku tagasi saadetud punasümboolika seadust muuta

Riigikogu hakkab mais arutama punasümboolika eemaldamise seadust, mille võttis vastu eelmine riigikogu koosseis ja mille president Karis parlamendile tagasi saatis. Koalitsioon on seisukohal, et seda seadust on vaja muuta.

Presidendilt tagasi riigikokku saadetud punamonumentide seadust hakkavad arutama põhisedus- ja majanduskomisjon.

"Me kindlasti arutame selle läbi põhiseaduskomisjoni esimehega, et missuguse töörütmi me valime ja kuna me selle teha võtame. Seal on kaks võimalikku varianti, kas siis võetakse seadus uuesti vastu ilma muutmata või seadus avatakse ja kindlasti ma isiklikult on selle seaduse avamise poolt," ütles majanduskomisjoni esimees Priit Lomp (SDE).

Reformierakonna fraktsiooni esimees, majanduskomisjoni liige Erkki Keldo ütleb, et muutmata kujul seaduse vastu võtmist koalitsioon ei toeta. Tema sõnul oleks võimalik kas seadus korda teha või koostada uus.

"Algne põhimõte, et avalikust ruumist punamonumendid saaks õiguspäraselt ära koristatud, see on ikkagi prioriteet ja see on oluline ja see tuleb kokku leppida, kuidas seda kõige mõistlikumalt teha," ütles Keldo.

Veebruaris vastu võetud seaduse saatis president riigikogule tagasi põhjendusega, et seadus on ebamäärane ja vastuolus põhiseadusega. Punasümboolika seaduse mõte oli täpsustada punamonumentide teisaldamist avalikust ruumist ning see puudutas ka arhitektuuri- ja kunstiteosed.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et seadus tuleks võtta vastu muutmata kujul, kuid Isamaa on nõus ka kompromissiga.

"Kui on võimalik parlamendis leida teatud kompromiss, et me suudame selle seaduse vastu võtta, mis ei kahjusta kuidagi selle seaduse eesmärki ja me saame siis ka reaalselt selle seaduse vastu võetud, siis me oleme valmis ka taolist kompromissi arutama," sõnas Seeder.

Keldo sõnul hakkab riigikogu punasümboolika seadusega tegelema juba lähiajal. "Eelneva seaduse riigikokku tagasi võtmine ma usun, et saab juhtuma mais. Edasine tegevus on mais ja juunis. Siis vaatame, kas jõuame selle poolaastaga või jääb juba sügisese," ütles ta.

Seeder ütles, et punasümboolika seadus võib aga jäädagi vastu võtmata. "Ehk siis hakata seda uuesti menetlema, avada uuesti algusest peale kogu see protsess formaalselt, aga sisuliselt edasi ei liiguta ja uut seadust ei sünnigi."