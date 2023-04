Vene valitsus võttis üle riigis asuvad Soome Fortumi varad

Venemaa president Vladimir Putin allkirjastas teisipäeval ukaasi ehk seadluse, mille kohaselt võib Venemaa võtta ajutiselt üle välismaist päritolu ettevõtete varasid. Yle teatel võtsid Vene võimud üle Soome energeetikasektori ettevõtte Fortumi varad. Fortum teatas kolmapäeval kell kümme, et nad pole veel Vene valitsuselt ametlikku kinnitust saanud, kuid seadluse mõju veel uuritakse. Fortum lubas, et annab täiendavat infot kui seda saab.

Teisipäeval jõustunud ukaasi kohaselt võivad Vene võimud võtta välismaiste ettevõtete varasid Venemaal enda valdusesse kui Vene varasid külmutatakse välismaal. Venemaa väitel peavad nad seda tegema, kuna ebasõbralikud riigid nagu USA on teinud ebasõbralikke samme, mille sisu Venemaa samas täpsemalt esile ei toonud.

Fortumi esindajad kinnitasid, et praeguse info kohaselt uus regulatsioon ei mõjuta nende ettevõtte omandeid ja tütarettevõtteid Venemaal. Samas ei ole Fortumi sõnul selge, et kuidas mõjutab see Fortumi äri Venemaal või Venemaal asuvate varade müüki.

Venemaal asuvate Fortumi varade väärtuseks hinnatakse 1,7 miljardit eurot. Yle juhtis tähelepanu, et seadluse sõnastuse kohaselt on välismaiste varade riigi kontrolli alla võtmine ajutine meede ning ei muuda põhimõtteliselt omandisuhet. Siiski tähendab see, et algsel omanikul ei ole võimalik teha otsuseid, mis puudutavad Venemaal asuvate varade juhtimist.

Seni on Vene turult edukalt lahkunud vaid üks Lääne energeetikaettevõte

Vene föderaalse haldusettevõtte teatel võimaldab Fortumi varade ülevõtmine säilitada Vene investeerimiskliimat, vahendas Interfax. Teisipäeval avaldatud seadluse kohaselt on nüüdseks Venemaa kontrolli all 83,7 protsenti Uniperi aktsiatest ja 98,23 Fortumi aktsiatest. Fortumile kuulus varem Uniper, kuid Saksa valitsus riigistas Uniperi eelmise aasta sügisel.

Uniper ja Fortum teatasid 2022. aasta kevadel kavatsusest lahkuda Vene turult. Vene energiaturu allikate sõnul võttis Fortum oma varade müügiks pakkumisi ning tahtis juuliks teha Venemaalt lahkumise otsuse. Samas lisati nii Fortumi kui ka Uniperi varad kütuse- ja energiafirmade nimekirja, mille puhul on ostu-müügi tehinguteks Venemaal vaja eriluba. Seni on Venemaalt edukalt lahkunud ainuld üks lääneriigi energiasektori ettevõte – Itaalia Enel, kes müüs 53,43 protsenti Enel Rossija varadest Lukoilile ja Gazprombank-Freesia fondile 2022. aasta juunis.