Norra arestis Ukraina firma nõude tagamiseks Vene laeva

Norra arestis Ukraina riikliku ettevõtte Naftogaz taotlusel Teravmägedel asunud Vene laeva, et tagada sellega Venemaa kohustuste täitmine, mis tekkisid Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimisel.

Ukraina riigile kuuluv ettevõte on alates 2016. aastast Venemaa vastu kohut käinud, et saada hüvitist Krimmi jäänud Naftogazi varade sundvõõrandamise eest pärast poolsaare annekteerimist 2014. aastal.

Haagi vahekohus kohustas Venemaad 2023. aasta aprillis maksma Naftogazile Krimmis konfiskeeritud varade eest hüvitiseks 4,22 miljardit dollarit, millele lisanduvad intressid ja kohtukulud. Moskva ei ole seda kohustust täitnud.

Naftogazi teatel andis laeva arestimiseks 31. augustil korralduse Norra põhjaosas asuva Põhja-Tromsi ja Senja ringkonnakohus. Ettevõtte sõnul kuulus laev Professor Moltšanov Venemaale ning seda kasutati kommertsekspeditsioonideks, sealhulgas Norrale kuuluvas Teravmägede saarestikus.

"Venemaa ei saa vastutusest pääseda lihtsalt sellega, et keeldub rahvusvahelise vahekohtu otsust täitmast," ütles Naftogazi tegevjuhi kohusetäitja Sergii Fedorenko.

Kohtu korralduse kohaselt ei tohi laev oma praegusest asukohast Barentsburgis lahkuda. Teravmägede kuberner peab võtma vajalikud meetmed, et takistada laeva liigutamist.

Kuberneri kantselei teatas, et laev arestiti kolmapäeval ning seda hoitakse saarestikus seni, kuni kohus otsustab teisiti.

"Jätkame Venemaa varade otsimist ja nende suhtes meetmete rakendamist kogu maailmas, kuni Naftogazile ja teistele Naftogazi kontserni ettevõtetele määratud hüvitis on tasutud," teatas ettevõte.

Naftogaz on öelnud, et koordineerib täitemeetmeid mitmes jurisdiktsioonis, sealhulgas Ameerika Ühendriikides, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Soomes, kus Venemaa varad on külmutatud.

Venemaa teatas, et kaebab menetluse edasi, väites, et talle ei antud sellest nõuetekohaselt teada.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles kolmapäeval, et laeva arestimisele järgneb kohane reaktsioon.

Professor Moltšanovi kodusadam on Arhangelsk. Alates 2025. aasta juunist teeb laev regulaarseid kauba- ja reisijateveoreise Murmanskist Barentsburgi.