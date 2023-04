Põhja-Poolast leiti venekeelse tekstiga raketi jäänused

Põhja-Poolast leiti raketi jäänused. Raketil puudub lõhkepea ning sellel on peal venekeelne tekst.

Poola kaitseministeerium teatas neljapäeva hommikul, et Poola põhjaosast Zamośći linna lähistelt leiti sõjaline objekt. Zamość asub Bydgoszczi linnast 15 kilomeetri kaugusel.

W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy. — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) April 27, 2023

Poola RFM24 teatas, et meedia teatel on leitud õhk-maa rakett, millel on peal venekeelne tekst. Raketil puudus lõhkepea.

Poola justiitsminister teatas, et Gdanski piirkonna prokuratuur riikliku prokuratuuri alluvuses alustas leitud objekti osas juurdlust. Leitud objekti juures on prokuratuuri esindajad, sõjalised eksperdid ja politsei.

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et objekt leiti Ukraina piirist 500 kilomeetri kauguselt ning Valgevene piiriest 400 kilomeetri kauguselt. Samas Kaliningradist asub leitud objekt ainult 240 kilomeetri kaugusel.