Vene rakett võis kukkuda Poola territooriumile

Võimud uurivad juhtunut ning lõplikke järeldusi pole veel tehtud. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon siiski sellele, et tegemist oli Venemaa raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid.

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Poola õhuruumi võis siseneda X-101 tüüpi tiibrakett, kuid ametivõimud pole seda seni kinnitanud.

Poola tõstis ööl vastu neljapäeva õhku ka hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ja aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire seoses Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnakuga Ukrainale.