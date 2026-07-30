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Vene rakett võis kukkuda Poola territooriumile

Välismaa
Poolale kuuluvad hävitajad (pilt on illustratiivne)
Poolale kuuluvad hävitajad (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Roman Koziel
Välismaa

Poola võimud kahtlustavad, et ööl vastu neljapäeva kukkus Lublini vojevoodkonnas alla Venemaa rakett.

Võimud uurivad juhtunut ning lõplikke järeldusi pole veel tehtud. Valitsusallika sõnul viitab seni kogutud informatsioon siiski sellele, et tegemist oli Venemaa raketiga. Sündmuskohal töötavad lõhkekehade eksperdid.

Sotsiaalmeedias levivad väited, et Poola õhuruumi võis siseneda X-101 tüüpi tiibrakett, kuid ametivõimud pole seda seni kinnitanud.

Poola tõstis ööl vastu neljapäeva õhku ka  hävituslennukid, seadis õhutõrjesüsteemid kõrgendatud valmisolekusse ja aktiveeris lühiajaliselt õhuhäire seoses Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnakuga Ukrainale.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda

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