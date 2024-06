Poola saatis Ukrainat tabanud õhurünnaku tõttu oma hävitajad patrullima

Poola ja liitlaste NATO lennukite aktiveerimise põhjus oli Venemaa kauglennuväe intensiivne tegevus koos tiibrakettide, droonide Shahed ja ballistiliste rakettide löökidega Ukraina sihtmärkide pihta, sealhulgas ka Ukraina läänepiirkonnas, teatas Poola relvajõudude operatiivväejuhatus reedel.

Samas lisati, et Poola õhuruumi ohutuse tagamiseks käivitati kõik vajalikud protseduurid.

"See oli pikk ja tegus öö kogu Poola õhutõrjesüsteemile, kuna Vene Föderatsiooni kauglennuväe massiivne raketilöök kattis kogu Ukraina territooriumi, sealhulgas Poolaga piirnevad alad," teatas Poola relvajõudude juhatus.

Samas lisas Poola väejuhatus, et pärast rünnakut Ukrainas lõpetasid Poola ja liitlaste lennukid oma väljalennu, kuna ohutase alanes. "Poola ja liitlaste õhujõudude tegevus Poola õhuruumis on peatatud ning riiki paigutatud lennukid on naasnud tavapärase operatiivtegevuse juurde," seisis teates.

Poola territooriumi on mitmel korral sattunud naaberriigis Ukrainas käiva Vene agressiooni tõttu võõrriigi raketid ning kaks inimest sai ühes intsidendis ka surma.

Viimane sarnane juhtum oli tänavu märtsis, kui Poola õhuruumi läbis Vene tiibrakett.

Samalaadne intsident juhtus ka 2023. aasta 29. detsembril, Vene rakett sisenes mõneks minutiks Poola õhuruumi ja liikus edasi Ukrainasse.

2022. aasta novembris kukkus Poola Przewodówi külla Ukraina õhutõrjerakett ja kaks inimest sai surma.