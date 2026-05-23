Zelenski: Venemaa valmistub rünnakuks Orešnikuga

Zelenski hoiatus järgnes Venemaa president Vladimir Putini avaldusele, milles lubas vastlööki väidetavale üliõpilaste ühiselamu droonirünnakule Venemaal.

Ukraina sõjavägi aga eitas, et rünnak toimus.

"Me näeme ettevalmistamise märke kombineeritud rünnakuks Ukraina territooriumil, sealhulgas Kiievis, kasutades erinevat tüüpi relvi. Sellises rünnakus võidakse kasutada ka nimetatud keskmaarelva," ütles Zelenski sotsiaalmeedias, mainimata droonirünnakut.

Venemaa on juba kaks korda kasutanud Orešniku raketti, mille kohta president Putin on väitnud, et seda on võimatu kinni püüda, kuna selle kiirus on väidetavalt rohkem kui kümnekordne ülehelikiirus.

Esimest korda kasutas Kreml Orešniku raketti Ukraina vastu 2024. aasta novembris, väites, et sihtmärgiks oli sõjatehas. Ukraina allikate sõnul oli raketil toona aga vaid harjutuslõhkepea, mitte plahvatusohtlik lõhkepea, ning see põhjustas vaid piiratud kahju.

Teine rünnak toimus 2026. aasta jaanuaris, kui rakett tabas Lvivi piirkonda riigi lääneosas.

"Juhime oma partnerite tähelepanu Ameerika Ühendriikides ja Euroopas sellele, et selliste relvade kasutamine ning sõja pikendamine loob ka globaalse pretsedendi teistele võimalikele agressoritele," ütles Zelenski.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa juhid nimetasid 2026. aasta jaanuaris Venemaa Orešnik ballistilise raketi kasutamist Ukrainas eskaleerivaks ja vastuvõetamatuks.

Zelenski sõnul loodab Kiiev maailma reageerimisele ning mitte tagantjärele, vaid ennetavalt.

Tema sõnul tuleb Moskvale survet avaldada, et nad sõda ei laiendaks.