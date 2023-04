Pärnumaa omavalitsused ehitavad uue koduta loomade varjupaiga

Praegu on Pärnu varjupaigas vaid üksikud koerad ja kassid, kuid sügisel kasvab nende arv mitu korda. Loomad elavad praegu soojakutes, kus ka töötajatel on halvad töötingimused.

Uuest varjupaigahoonest on unistatud aastaid ja kolme aasta eest jõudiski Pärnumaa Omavalitsuste Liit uue maja ehitamise otsusele.

Kõik omavalitsused polnud sellega esialgu nõus, arvamusi oli mitmeid.

"Eks arutelusid ja vestlust ikka oli selle üle, aga kõik jõuavad lõpuks arusaamisele, et seda teenust on mõistlikum osutada koos kui igaühel eraldi," ütles Pärnumaa omavalitsusliidu tegevjuht Erik Reinhold.

Reinhold tõdes, et loomade varjupaika sattumise ennetamiseks tehakse tööd, kuid probleem püsib.

"Ennetustegevus on väga tähtis ja seda teevad nii mittetulundusühingud kui ka Kodutute Loomade Varjupaikade MTÜ. Tulemusega on nii, et see kipub olema igikestev inimeseks olemisega kaasas käiv probleem – me tahame endale lemmikloomi, aga mõni meist ei saa lemmiklooma pidamisega päris hästi hakkama," rääkis ta.

Varjupaiga ehitamiseks kulub miljon eurot.