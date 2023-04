Üle Eesti peeti avatud kalasadamate päeva

Matsalu lahe loodenurgas asuvasse Puise sadamasse tuli laupäeva hommikul tänu ilusale ilmale palju külalisi. Seda sadamat kasutab regulaarselt umbes 10 kuni 15 kutselist kalurit, lisaks harrastajad. Avatud kalasadamate päeva tõmbenumber oli värske kala.

"Meie oleme seda teed läinud, et propageerime enda püütud kala ja meie pakume seda kala, mida me merest sellel päeval kätte saame. Meie mingit võõrast kala siia sisse ei too. Ma arvan, et tegelikult selle asja idee ongi ju see, et harjutada inimesi kalasadamas käima ja kohalike kalameeste käest värsket kala võtma ja ostma ja õpetada neid, et mis selle kalaga teha," rääkis Puise sadamakapten Taavi Suitsberg.

Lisaks said huvilised proovida Puises paadisõitu, tutvuda merepäästetehnikaga ja kuulata pillimängu.

Üle-eestilist avatud kalasadamate päeva peeti viiendat korda.