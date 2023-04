Eesti vabatahtlikud varustavad ukrainlasi rallidroonidega

Vabatahtlikud viivad Ukrainasse FPV-droone, mida kasutatakse väikeste ründedroonidena. FPV ehk first person view droonid on kiired ja manööverdamisvõimelised laiatarbe droonid, mida ukrainlased hakkasid lõhkelaengute kandjana kasutama mõned kuus tagasi. MTÜ Vaba Ukraina viib oma partneritele esimesed sellised.

FPV-droonid, ehk eesti keeles ka rallidroonid, on mõeldud vigurlennuks, need on kiired ja manööverdamisvõimelised. Neid juhitakse ainult pardakaamera pildi abil. Ukraina sõjas on hakatud kasutama rallidroone kamikaze-droonidena, sest neid on raskem avastada ja tabada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Puudus seisneb selles, et laengut kandev droon ei lenda väga kaugele - mõni kilomeeter. Rallidroonile lisaks on õhus vaatlusdroon, mis jälgib sihtmärki ja tuvastab tulemuse.

"Justkui hobiseadmed - võtad nii suured mootorid ja propellerid kui tahad. Laias laastus selline 600 grammi kuni 1,5 kilogrammine laeng viiakse nendega kohale. Ja kui on piisavalt hea laeng, piisavalt hea piloot, siis ta võib isegi tanki sellega ära hävitada," rääkis droonispetsialist Silver Lensment.

MTÜ Vaba Ukraina viib oma Ukraina partneritele esimest korda mõned rallidroonid. Varem on viidud kümneid termovõimekusega vaatlusdroone.

"Kui umbes kolm kuni neli kuud tagasi hakkas esimest korda selliste masinate katsetamine Ukrainas ja katsetused osutusid mõnes olukorras päris edukaks, siis ka üksused, kellega meil on otsesidemed, soovisid samuti proovida. Ja kuivõrd neil on luuredroonivõrgustik juba olemas, otsustasime anda FPV-droonid, olles ise enne ära testinud, et need suudavad vastavat kogust lõhkeaineid kanda," rääkis MTÜ Vaba Ukraina asutajaliige Ronald Riistan.

Vaba Ukraina tegutseb aastast 2014 ja kasutab isiklikke sidemeid Ukrainas, ütles Riistan. Koostööd tehakse ka Rahvusvahelisse Leegioni kuuluvate eestlastega.

"Me oleme algusest peale sisse seadnud süsteemi, kus igas peatuspunktis - erinevad piirid, erinevad laadimispunktid kuni kättesaajani nad saadavad meile pildid, mis on kätte saadud. Et me välistaksime millegi vasakule minemist," ütles Riistan.