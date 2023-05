ERR Donetski oblastis: droonimeeskond on armee silmad

Furia on Ukrainas toodetud luuredroon. Erinevalt tavalistest kommertsdroonidest püsib see õhus kuni poolteist tundi. Selle aja jooksul võib vaadelda poolt Bahmuti linnast.

"Lahingud käivad seal pidevalt. Me vaatleme Bahmuti erinevatelt suundadelt ja linnas sees samuti," ütles Ukraina sõjaväelane Roman.

Droonimeeskond koosneb piloodist, operaatorist ja sidepidajast. Nemad on armee silmad. Ilma nende tööta tänapäeval sõda pidada ei saa.

"Piloot vastutab kohalejõudmise, kõrguse ja kiiruse eest. Mina otsin vaenlast ja nende tehnikat, et see siis hävitada. Kui hakatakse sihtmärgi pihta laskma, siis ma korrigeerin tuld," selgitas Ukraina sõjaväelane Oleg.

Kolmapäeval lendas meeskond Bahmuti eramajade rajooni kohal. "Vaatlesime konkreetset sektorit ja tuvastasime mõne ühiku tehnikat. Aktiivset tegevust ei tuvastanud, ainult tehnika ja jalaväe koondumispunkte," ütles Roman.

Vene suurtükiväelased arvasid, et kui viskavad vanad tekid oma relvaraua peale, siis sellest piisab maskeeringuks. Ukraina õhuluure arvas aga teisiti. Praegu on tärganud loodus suurepärane maskeering, aga isegi see ei päästnud venelaste masinat.

Droon lendab vähemalt 700 meetri kõrgusel ning põhiline oht sellele pole mitte vastase tuli, vaid droonivastased seadmed ja segajad.

"Kui vaenlane kasutab segajaid, siis võib meil kaduda side satelliitidega, pildiedastus ja juhtimine. Sidest sõltuvad paljud funktsioonid. Kui droonivastaseid seadmeid kasutatakse tõhusalt, võime isegi droonist ilma jääda," selgitas Ukraina sõjaväelane Igor.

"Seda drooni pole veel alla lastud, kuid mõned "linnukesed" oleme kaotanud. Vahel ikka juhtub. See pole lubamatu kaotus. Kui see "linnuke" aitab hävitada vähemalt ühe tanki, on ta end juba õigustanud," ütles Roman.

Seekord jõudis droon tervelt tagasi ja kaks hävitatud sihtmärki tõstsid meeskonna moraali.