Saaremaal kaevatakse lahti kümme sõjahauda.

Saaremaal tuleb lahti kaevata kümme väljaspool kalmistuid olevat sõjahauda ja nendes olevad säilmed kalmistutele matta. Töid peaks jätkuma paariks nädalaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Orissaare alevikus Võidu tänaval olnud punahauda praeguseks hetkeks enam pole. Aga veel hommikul ei teadnud ümbermatjad täpselt, kas sellest ka säilmeid leitakse, sest kohalikud räägivad üht juttu ja ametlikud andmed kinnitavad vastupidist.



"Neid nõukogudeaegseid andmeid, nagu me eelmisel aastal tehtud kaevamistel nägime ei saa üldse usaldada. Oli juhtumeid, kus hauas oleks pidanud olema ainult mõne inimese säilmed, aga tegelikkuses oli seal mitusada. Ja teistpidi ei olnud ühegi inimese säilmeid. Seetõttu on raske ennustada, mis meid ees ootab ja lõpuks kaevamised näitavad. Viiratsis, kus ametlikel andmetel oli maetud kuus inimest, tegelikkuses tuli sealt välja üle 600 inimese säilmed," ütles Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Asjatundmatu silm ei suuda pärast pinnase eemaldamist veel midagi olulist eristada, aga oma ala profid tuvastavad esimesed säilmed.



"Siin on näha mõne inimese pealuud, siin sääreluud, siin mingite jalanõude säilmed. Siin on näha pealuud. Siin on mitme inimese säilmed ühte kokku pandud. 1948. aastal on see matmispaik siia loodud ja selge, et tegemist ei ole esmase matmispaigaga, vaid kuskilt mujalt toodud inimsäilmetega," lausus Lill.

Sellest, nüüdseks endisest sõjahauast, ei jää enam mingit märki alles. Aga Saaremaal on juba välja vahetatud ka kümmekond punasümboolikaga hauatähist

riigi ühtse neutraalse hauatähise vastu. Senine Orissaare kunstiväärtuslik monument saab tulevikus olema kusagil kalmistul, kuhu kunagi ühte puukasti kokku kogutud sõdurisäilmed tulevikus eraldi kirstudes kalmistule ümber maetakse.

"Kas neid kalmistuid saab olema üks või mitu, seda me hetkel ei tea ja see sõltub ka väljakaevatavate säilmete hulgast," ütles Lill.

Tehumardi sõjahaudade suhtes ümbermatmise plaane pole, küll aga lihvitakse sellelt monumendilt maha punatunnused ja siit matmispaigast peaksid kaduma viisnurkadega hauatähised.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et riik on selle otsuse juba ammu edastanud, et need hauad ümbermatmisele ei lähe.

"Küll aga meie soov on selline, et hauaplaadid saaks vahetatud neutraalse hauaplaadi vastu. Kogu see väli tehtaks puhtaks ja pandaks üks neutraalne hauatähis," märkis Tuisk.

Eesti Sõjamuuseum plaanib lähiaastatel kokku üle Eesti ümber matta enam kui sadakond väljaspool kalmistut asuvat ühishauda.