Moskvale alluv õigeusukirik tahab 9. mail kaitseväe kalmistul usutalitust teha

MPEÕK-i valitsuse sekretär-asjaajaja Marina Kasparovitch saatis politsei- ja piirivalveametile kirja, kus soovis täpsustada, kas sel aastal 9. mail lubatakse pidada hingepalvus Tallinnas kaitseväe kalmistul.

"Eelmistel aastatel oli tavaks, et Tallinna ja kogu Eesti metropoliit (või tema vikaar Maardu piiskop Sergi) pidas 9. mail hingepalvuse Tallinna kaitseväe kalmistul. Usutalitus toimus endise õigeusu kiriku juures, mida praegu kasutatakse kabelina. Usutalituse käigus loeti hingepalveid Teise maailmasõja lahingutes langenutele. Sooviksime seda usutalitust ka sel aastal pidada. Kas peaksime selle jaoks loa paluma ja ürituse registreerima?" kirjutas Kasparovitch.

ERR on esitanud PPA-le päringu, kas nad lubavad usutalitust korraldada või mitte.

Kolmapäeval teatas PPA, et keelab Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal avalike koosolekute korraldamise 5.–9. maini, kui on alust arvata, et koosolekul õhutatakse agressorriigi sümboolikat kasutades vaenu.

Ida-Harju politseijaoskonna juhi Roger Kummi sõnul registreeris politsei eelmisel aastal enim agressorriiki toetava sümboolika kasutamist just 9. mail, seda ligi 200 korral.

"Sümbolitel, mida parasjagu kannavad sõjakuritegusid toime panevad Venemaa sõdurid, ei ole kohta vabas Eestis, seda on viimase aasta vältel mitmel korral kinnitanud ka kohus," sõnas Kumm.

Seetõttu keelab politsei sel aastal 9. mail ja sellele eelnevatel päevadel avalikud koosolekud, kus kasutatakse suure tõenäosusega vaenulikku sümboolikat, kuna need võivad endaga kaasa tuua tõsiseid õigusrikkumisi ning konflikte.

"See tähendab, et ei tohi toimuda rongkäike, kogunemisi ja kõnepidamisi, mis propageerivad sõda ja toetavad sümbolite, sõnade ja tegudega Putini režiimi sõjakuritegusid Ukrainas," selgitas Kumm.