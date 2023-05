Sudaanis katkes neljapäeval relvarahu

Kuigi Sudaanis võitlevad osapooled leppisid nädala alguses omavahel kokku nädalases relvarahus, siis jätkus neljapäeval riigis lahingutegevus. Ägedad lahingud toimusid pealinnas Hartumis.

Nii paramilitaarne RSF kui Sudaani relvajõud tahavad enne võimalikke kõnelusi oma positsioone riigis parandada. Sudaani relvajõud püüdsid neljapäeval RSF-i üksused pealinna keskelt välja lüüa, vahendas Reuters.

USA luureülem Avril Haines ütles USA senati relvajõudude komisjonile Washingtonis, et mõlemad konflikti osapooled usuvad, et suudavad sõjaliselt võita ning praegu on vähe hoobasid, mis motiveeriks neid läbirääkimistelaua taha minema. USA hoiatas, et võib Sudaani destabiliseerimise eest vastutavad isikud sanktsioonide alla panna.

Sudaani julgeolekuolukorra järsk halvenemine on tekitanud humanitaarkatastroofi ning paljud on lahingute eest pagenud lähiriikidesse. Samuti kardetakse teiste riikide sõjalist sekkumist. ÜRO lasteagentuuri UNICEFi tegevdirektor Catherine Russell hoiatas, et Sudaani olukord liigub katastroofi poole ning konflikti tõttu saavad kannatada lapsed. UNICEF-i sõnul on nendeni jõudnud info 190 lapse hukkumisest lahingute tõttu ning veel 1700 last on alates 15. aprillil puhkenud konfliktist saanud viga.

Sudaan teatas teisipäeval, et alates konflikti puhkemisest on hukkunud 550 inimest ning veel 4926 on saanud viga.

RSF ja Sudaani relvajõud lubasid peale 2021. aasta riigipööret riigis ühiselt võimu jagada. 2021. aasta riigipöördega kukutati tsiviilisikute juhitud valitsus. Enne seda kukutati revolutsiooniga riiki pikalt juhtinud Omar al-Bashiri režiim. USA president Joe Biden nimetas vägivalla puhkemist Sudaani rahva tsiviilvalitsuse soovi tahte reetmiseks. Biden lubas, et USA tahab humanitaarabi kui tingimused lubavad.