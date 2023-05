Sudaani vaenupoolte esindajad alustasid kõnelusi

Sudaani sõdivad pooled alustasid laupäeval kõnelusi, mille eesmärk on saavutada pärast kolm nädalat kestnud ägedaid võitlusi relvarahu, teatasid USA ja Saudi Araabia.

Otsekõnelused Sudaani armee ja Kiirtoetusjõudude (RSF) vahel, kes on sõdinud 15. aprillist alates, algavad laupäeval Punase mere ääres Jiddah's, kinnitas USA ja Saudi Araabia ühisavaldus.

Kõnelused on osa kahe riigi diplomaatilisest algatusest, mille eesmärk on peatada lahingud, mis on muutnud Sudaani pealinna Hartumi ja teised linnapiirkonnad lahinguväljadeks ning sundinud sadu tuhandeid inimesi oma kodudest lahkuma.

"Saudi Araabia Kuningriik ja USA kutsuvad mõlemat poolt võtma arvesse Sudaani riigi ja tema rahva huvid ning pidama aktiivselt kõnelusi relvarahu ja konflikti lõpetamise suunas," ütlesid kahe riigi valitsused ühisavalduses, tervitades läbirääkimiste eelse dialoogi algust.

Avalduses ei esitata kõneluste ajakava.

Sõjaväe ja RSF-i esindajad ütlesid, et kõnelustel käsitletakse humanitaarabikoridoride avamist Hartumis ja sellega külgnevas Omdurmani linnas, mis on olnud lahingute keskpunktiks.

Samuti arutatakse tsiviiltaristu ning tervishoiuasutuste kaitset. Haiglad on ülekoormatud ja kannatavad nii personali kui ka meditsiinitarvete tohutu puuduse käes, rääkis üks sõjaväeametnik.

RSF ja Sudaani relvajõud lubasid peale 2021. aasta riigipööret riigis ühiselt võimu jagada. 2021. aasta riigipöördega kukutati tsiviilisikute juhitud valitsus. Enne seda kukutati revolutsiooniga riiki pikalt juhtinud Omar al-Bashiri režiim.

Hartumis vallandusid 15. aprillil ägedad lahingud, kui poolsõjaväeline rühmitus RSF asus riigis võimu haarama.

Käesoleva nädala alguses leppisid vaenupooled kokku relvarahus, kuid see katkes neljapäeval, kui puhkesid taas lahingud RSF-i ja Sudaani relvajõudude vahel.