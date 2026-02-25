X!

Pekka Haavisto sai ÜRO erisaadikuks Sudaanis

Välismaa
Pekka Haavisto
Pekka Haavisto Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

Soome roheliste parlamendisaadik ja endine välisminister Pekka Haavisto määrati teisipäeval ÜRO peasekretäri erisaadikuks Sudaani konflikti lahendamisel.

Haavisto määramisest teatanud väljaanne Helsingin Sanomat (HS) märkis, et ligi kolm aastat Sudaanis kestnud konflikt on saanud tuntuks tsiviilelanike vastu suunatud julmuste ulatuse poolest.

Pole selge, millal Haavisto oma uuel ametikohal alustab, kuid teda ees ootav töö maht on suur. Konflikti, mida on varjutanud sõjad Ukrainas ja Gazas, on korduvalt kirjeldatud kui maailma suurimat humanitaarkriisi. Oktoobris kirjeldas ÜRO lasteagentuuri UNICEF esindaja Sudaanis Sheldon Yett olukorda konflikti epitsentris Lääne-Sudaanis kui absoluutset katastroofi.

"See on nüüd maapealne põrgu," ütles ta uudisteagentuurile AP.

Sudaani konflikt algas 2023. aasta aprillis, kui võimuvõitlus Sudaani armee ja paramilitaarsete kiirreageerimisjõudude (RSF) vahel eskaleerus nendevahelisteks lahinguteks.

Ligi kolm aastat kestnud sõda on tuntud oma julmuste poolest, eriti tsiviilelanike vastu. Selle kuu alguses nimetas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCR) RSF-i kordasaadetud tegusid al-Fashiri linna vallutamisel inimsusevastasteks kuritegudeks.

Esialgsed uurimised viitavad sellele, et RSF võis olla toime pannud genotsiidi mitte-araablaste vastu.

Human Rights Watch on omalt poolt teatanud laialt levinud seksuaalsest vägivallast Sudaani pealinnas Hartumis. Ellujäänute ütlused on eriti esile tõstnud RSF-i vägede poolt toime pandud vägistamisi, sealhulgas grupiviisilisi vägistamisi.

Mõlemaid konflikti pooli süüdistatakse ka rünnakutes ja kallaletungides abitöötajate, haiglate ja meditsiinipersonali vastu.

ÜRO pagulasameti UNHCR andmetel on sõja tõttu sunnitud oma kodudest lahkuma ligi 11,7 miljonit inimest. Ligi 4,5 miljonit on Sudaanist pagulastena põgenenud.

Konflikti jälgiva projekti ACLED andmetel on konflikti käigus surnud vähemalt 30 000 inimest. Tegelik hukkunute arv on hinnanguliselt oluliselt suurem. Samas on hukkunute arvu raske määrata, kuna teadlastel ja välistel ametivõimudel on äärmiselt raske Sudaani pääseda.

Veebruari keskel tapsid konflikti mõlema poole droonirünnakutega vaid kahe päeva jooksul vähemalt 57 tsiviilisikut. Hukkunute seas oli 15 last.

Kriis ähvardab levida ka riigist väljapoole. Sel nädalal sulges Sudaani läänenaaber Tšaad oma piiri Sudaaniga, viidates konfliktis osalevate jõudude korduvatele sissetungidele ja rikkumistele. Esmaspäeval hukkus piirilinnas Sudaani armee ja RSF-i kokkupõrkes viis Tšaadi sõdurit. Reutersi allikate andmetel liigutab Tšaad piirile rohkem vägesid.

Aafrika Liit ehk Aafrika Liit on teatanud, et Sudaani konflikti lahendamine on selle üks diplomaatilisi prioriteete.

Haavisto asendab sel kohal alžeerlast Ramtane Lamamrat, kes on ametis olnud alates 2023. aastast.

Lamamra ametiajal ei suutnud ÜRO sõda püsiva relvarahuni viia. ÜRO oli aga endiselt kaasatud erinevatesse vahendusprotsessidesse ja piirkondlikku koordineerimisse. Sõjale ei paista aga kiireid lahendusi ka Haavisto ametiajal, tõdes HS.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:04

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

21:01

Karise jätkamine presidendina tekitab erakondades erinevaid arvamusi

20:53

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

20:47

Islandi peaminister lubas juba lähikuudel EL-i referendumit Uuendatud

20:29

"Pealtnägija": kas süsteem on endiselt puuküürnike kasuks?

20:28

Ohtlik tervisenõu suunamudijate poolt langeb sõnavabaduse kaitse alla

20:11

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19:51

Saalijalgpallikoondis koguneb Tallinnas treeninglaagriks

19:45

Viipekeelsed uudised

19:32

Pekka Haavisto sai ÜRO erisaadikuks Sudaanis

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

24.02

Tommy Cash laulupoiss Teodorile: sa olid kõige parem!

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

12:13

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

07:39

Euroopa ärikukru kohustus võib Eestilt võtta 150 miljonit

06:16

Slovakkia: Vene naftatarned torujuhtme kaudu taastuvad neljapäeval

21:04

Ukraina süütas õhurünnakuga Vene sõjatööstust varustava tehase Smolenskis Uuendatud

08:59

Trump pidas ajaloo pikima kongressi aastakõne

16:10

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

ilmateade

loe: sport

20:53

Ruud sai Mehhikos kannatlikult mänginud hiinlaselt üllatuskaotuse

20:11

Julia Trynova võitis epeevehklemise juunioride EM-pronksi

19:51

Saalijalgpallikoondis koguneb Tallinnas treeninglaagriks

19:19

MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

loe: kultuur

18:50

Fine5 toob lavale Sally Rooney menuromaanil põhineva tantsulavastuse

18:42

Mart Kangro: me viibime samaaegselt mitmes reaalsuses

17:19

Festival Võnge avalikustas tänavuse programmi

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

loe: eeter

18:57

Galerii: vabariigi aastapäeva ülekannete telgitagused

13:44

Triinu Meriste: poja elutarkus aitas maailma kokkuvarisemisega toime tulla

12:34

Dermatoloog: külm ilm ja liigne pesemine panevad naha proovile

11:04

Gaute Kivistik: inimene ei arene hädadeta

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

18:05

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

18:05

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

17:45

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

15:35

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

15:25

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

12:30

Kliimaministeerium toetab ühekordsete e-sigarettide keelustamist Euroopa Liidus

12:25

Neljapäeval sajab lund, lörtsi ja vihma

12:25

Raadiouudised (25.02.2026 12:00:00)

09:55

Euroopa Liit ootab USA-lt kaubandusleppe kohta suuremat selgust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo