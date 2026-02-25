Pekka Haavisto sai ÜRO erisaadikuks Sudaanis

Haavisto määramisest teatanud väljaanne Helsingin Sanomat (HS) märkis, et ligi kolm aastat Sudaanis kestnud konflikt on saanud tuntuks tsiviilelanike vastu suunatud julmuste ulatuse poolest.

Pole selge, millal Haavisto oma uuel ametikohal alustab, kuid teda ees ootav töö maht on suur. Konflikti, mida on varjutanud sõjad Ukrainas ja Gazas, on korduvalt kirjeldatud kui maailma suurimat humanitaarkriisi. Oktoobris kirjeldas ÜRO lasteagentuuri UNICEF esindaja Sudaanis Sheldon Yett olukorda konflikti epitsentris Lääne-Sudaanis kui absoluutset katastroofi.

"See on nüüd maapealne põrgu," ütles ta uudisteagentuurile AP.

Sudaani konflikt algas 2023. aasta aprillis, kui võimuvõitlus Sudaani armee ja paramilitaarsete kiirreageerimisjõudude (RSF) vahel eskaleerus nendevahelisteks lahinguteks.

Ligi kolm aastat kestnud sõda on tuntud oma julmuste poolest, eriti tsiviilelanike vastu. Selle kuu alguses nimetas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCR) RSF-i kordasaadetud tegusid al-Fashiri linna vallutamisel inimsusevastasteks kuritegudeks.

Esialgsed uurimised viitavad sellele, et RSF võis olla toime pannud genotsiidi mitte-araablaste vastu.

Human Rights Watch on omalt poolt teatanud laialt levinud seksuaalsest vägivallast Sudaani pealinnas Hartumis. Ellujäänute ütlused on eriti esile tõstnud RSF-i vägede poolt toime pandud vägistamisi, sealhulgas grupiviisilisi vägistamisi.

Mõlemaid konflikti pooli süüdistatakse ka rünnakutes ja kallaletungides abitöötajate, haiglate ja meditsiinipersonali vastu.

ÜRO pagulasameti UNHCR andmetel on sõja tõttu sunnitud oma kodudest lahkuma ligi 11,7 miljonit inimest. Ligi 4,5 miljonit on Sudaanist pagulastena põgenenud.

Konflikti jälgiva projekti ACLED andmetel on konflikti käigus surnud vähemalt 30 000 inimest. Tegelik hukkunute arv on hinnanguliselt oluliselt suurem. Samas on hukkunute arvu raske määrata, kuna teadlastel ja välistel ametivõimudel on äärmiselt raske Sudaani pääseda.

Veebruari keskel tapsid konflikti mõlema poole droonirünnakutega vaid kahe päeva jooksul vähemalt 57 tsiviilisikut. Hukkunute seas oli 15 last.

Kriis ähvardab levida ka riigist väljapoole. Sel nädalal sulges Sudaani läänenaaber Tšaad oma piiri Sudaaniga, viidates konfliktis osalevate jõudude korduvatele sissetungidele ja rikkumistele. Esmaspäeval hukkus piirilinnas Sudaani armee ja RSF-i kokkupõrkes viis Tšaadi sõdurit. Reutersi allikate andmetel liigutab Tšaad piirile rohkem vägesid.

Aafrika Liit ehk Aafrika Liit on teatanud, et Sudaani konflikti lahendamine on selle üks diplomaatilisi prioriteete.

Haavisto asendab sel kohal alžeerlast Ramtane Lamamrat, kes on ametis olnud alates 2023. aastast.

Lamamra ametiajal ei suutnud ÜRO sõda püsiva relvarahuni viia. ÜRO oli aga endiselt kaasatud erinevatesse vahendusprotsessidesse ja piirkondlikku koordineerimisse. Sõjale ei paista aga kiireid lahendusi ka Haavisto ametiajal, tõdes HS.