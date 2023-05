Eesti kõhkleb Osaka EXPO-l osalemises

Eesti ei ole veel otsustanud Jaapanis Osakas 2025. aastal toimuval EXPO-l osalemist, kuid majandusministeeriumi teatel ei ole seni kõigile osapooltele sobivat lahendust leitud. Võimalus, et Eesti EXPO-lt kõrvale jääb, teeb aga muret ettevõtjatele, kelle hinnangul on majandussuhted Jaapaniga ja maailmanäitusel kohalolek väga tähtis.

Kutse 2025. aasta Osaka EXPO-l osaleda sai Eesti juba 2020. aastal, kuid toona lubas majandusministeerium, et osalemisotsus sünnib pärast Dubai EXPO lõppemist ehk 2022. aasta kevadel. Sellest tähtajast on möödunud terve aasta, kuid selgust pole senini.

Majandusministeeriumi avalike suhete juht Laura Laaster ütles ERR-ile, et ministeerium ja EAS-i ning Kredexi ühendasutus lähtuvad osalusotsuse langetamisel nii varasemast kogemusest eri EXPO-dega, pakutavatest tehnilistest lahendustest kui ka eelarvelistest kaalutlustest.

"Osaka EXPO osas ei ole tänaseks kahjuks koostöös EXPO korraldajaga kõigile osapooltele väga hästi toimivat lahendust tekkinud, mistõttu vaatamegi hetkel erinevatele osalemisvariantidele ja nendega seotud eelarvevajadusele otsa," lausus ta.

Laaster lisas, et otsuse, mis saab Eesti osalemisest 2025. aasta EXPO-l, langetavad nad lähiajal.

Riigi kõhklused teevad aga meelehärmi ettevõtjatele. Mai alguses saatsid nad majandusminister Tiit Riisalole kirja, kus avaldasid üllatust ja muret ning palusid ministrilt, et ta EXPO-le minekut toetaks.

"EXPO-l osalemine on äärmiselt oluline kõikidele Eesti ettevõtetele, kogu Eesti

mainekuvandile ning meie digiriigi rahvusvahelise tuntuse hoidmisele," toonitasid pöördumises 24 ettevõtte esindajad, kelle hulgas olid näiteks Saku Õlletehase, Eesti tervisemajanduse koja, Palmako, Skeleton Technologiesi, Balsnacki, ettevõtluskooli Mainor, aga ka Tartu linna esindajad.

Ettevõtjad tõid kirjas välja, et Jaapani ja Eesti majandussuhete hoidmine on Eestile kasulik ja tähtis ning Eesti eksport Jaapanisse on kasvanud ka halvimatel aegadel. Ka investeeringud kohalikesse iduettevõtetesse on alates 2015. aastast järjest kasvanud.

"Oleme väga hästi kursis nende valikute ja arvamustega mis vahepeal Eesti paviljoni puudutanud on, kuid sooviksime ettevõtjate poolt, kellel Jaapani kultuuris kogemusi, kinnitada, et üle kõige on oluline meie kohalolek, mitte paviljoni suurus," teatasid ettevõtjad.

Riisalol on aega ettevõtjate pöördumisele vastata 2. juunini.

Dubai maailmanäitusel osalemise kuludest kandsid umbes kolmandiku Eesti eraettevõtted.

Osaka maailmanäitus peetakse 13. aprillist kuni 13. oktoobrini 2025. Näituseala rajatakse Osaka ranniku lähedale ehitatud Yumeshima tehissaarele ja EXPO pindala on 155 hektarit.