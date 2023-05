Prigožin: Wagner lahkub 10. mail Bahmuti linnast

Vene palgasõdurite grupeeringu Wagner asutaja Jevgeni Prigožini pressiteenistus teatas, et on saatnud Vene relvajõudude peastaabile, kaitseministeeriumile, vägede ülemjuhatajale ja Vene rahvale kirja, milles teatab, et Wagneri palgasõdurite grupeering lahkub Bahmutist 10. mail. Seejärel peaks Vene positsioone linnas ja selle ümbruses mehitama Vene regulaarväed.

Jevgeni Prigožini sõnul peab Wagner tagalas taastuma, kuna ilma piisava laskemoonata on nende sõdurid määratud mõttetult surma. Jevgeni Prgožin on korduvalt rõhutanud, et nad ei saa Vene kaitseministeeriumilt piisavalt laskemoona.

A statement from Wagner PMC group by Prigozhin.



Prigozhin claims that Wagner will leave Bakhmut by May 10 and hand over positions to the troops of the Russian Federation and 'lick their wounds'.



"Because, in the absence of ammunition, they are doomed to a senseless death."