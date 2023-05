Krasnodari krais rünnati taas Vene naftarafineerimise tehast

Oluline 5. mail kell 11.35:

- Prigožin: Wagner lahkub peale 10. mai Bahmuti linnast;

- Krasnodari krais rünnati taas naftarafineerimise tehast;

- Ukraina peastaap: Vene väed viimase ööpäeva jooksul Avdijivka suunal pealetungikaitseid ei teinud, kõige ägedamad lahingud on Bahmutis ja Marijinkas;

- Prigožin kritiseeris taas tugevalt Vene kaitseministrit ja vägede ülemjuhatajat;

- Venemaa käes on vangis rohkem kui 20 000 Ukraina tsiviilisikut;

- Venemaa hoiatab: Nova Kahhovka tamm Dnipro jõel võib puruneda;

- Odesa linnapea Truhhanov võeti korruptsioonijuurdluse käigus vahi alla;

- Hiina välisminister lubas jätkata jõupingutusi rahu nimel;

- Briti hinnang: Venemaa ei suuda oma raudteid sabotaaži eest kaitsta;

- ISW: droonirünnak Kremlile annab aluse 9. mai paraadi ärajätmiseks;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi.

Prigožin: Wagner lahkub peale 10. mai Bahmuti linnast

Vene palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin lubas peale 10. maid Bahmuti linnast lahkuda. Wagneri positsioonid peaks võtma üle Vene regulaarväed. Lähemalt ERR-i uudistes.

Krasnodari krais rünnati taas naftarafineerimise tehast

Lõuna-Venemaal Krasnodari krais rünnati taas Ilskõ naftarafineerimise tehast, vahendas Interfax. Viimaste andmete kohaselt on intsidendi ala lokaliseeritud ning tekkinud tulekahju kustutati hommikuks kella üheksaks.

Vene Baza teatel põhjustas põlengu droonirünnak. Järjekordsest põlengust Venemaal levib sotsiaalmeedias videomaterjal.

Ilskõ naftarafineerimisetehases oli ka neljapäeval põleng, mille põhjustas öine droonirünnak.

Ukraina peastaap: Venemaa Avdijivka suunal pealetungikaitseid ei teinud

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel tõrjusid nad viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 60 Vene vägede rünnakut. Vene vägede põhiline jõupingutus on Lõman, Bahmut ja Marijinka. Kõige ägedamad lahingud on Bahmutis ja Marijinkas. Avdijivka suunal pealetungikaitseid ei tehtud. Samuti ei tehtud pealetungioperatsioone Kupjanski suunal.

Ööpäeva jooksul hävitati neli Vene Lancet drooni ning Ukraina surtükid ja raketiüksused ründasit ühe Vene juhtimispunkti ja kaheksat Vene vägede koondumisala. Samuti rünnati kahte laskemoonaladu ning üht Vene elektroonilise sõjapidamise jaama.

Vene Föderatsiooni väed pommitasid viimase ööpäeva jooksul Kramatorski ja Zaporižžja linnu. Vene raketi- ja õhulöökide tõenäosus püsib kogu Ukraina territooriumil kõrge.

Prigožin kritiseeris taas tugevalt Vene kaitseministrit ja vägede ülemjuhatajat

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin avaldas Telegramis video, millest ta kritiseerib tugevalt Vene kaitseministrit Sergei Šoigut ning Venemaa Ukrainas toimuva sõjalise operatsiooni eest vastutavat kindral Valeri Gerassimovi.

Jevgeni Prigožin näitas videos ka hukkunute säilmeid, kes Prigožini väitel hukkusid 4. mail Wagneri ridades. Oma võitlejate hukkumises süüdistas ta Vene kaitseministrit ja kindral Gerassimovi.

Venemaa käes on vangis rohkem kui 20 000 Ukraina tsiviilisikut

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets ütles neljapäeval pressikonverentsil, et Venemaa käes on vangis ligikaudu 20 000 Ukraina tsiviilisikut. See number tuleneb otseselt kinni võetud inimeste sugulaste teadetest. Kuna volinikuga ei võta ühendust inimesed, kes asuvad okupeeritud aladel, siis võib kinnipeetute arv olla märksa suurem, vahendas Ukrinform.

Dmõtro Lubinets mainis pressikonverentsi käigus oma 13. jaanuari kohtumist Ankaras, kus ta andis isiklikult Vene ombudsmanile Tetjana Moskalkovale üle nimekirja 2000 nimega, kelle Vene pool on Ukraina andmetel kinni pidanud. Üleantud nimekirja lisati inimesed, kes on üle 65-aastased. Vene pool lubas Lubinetsile, et töötavad seda nimekirja läbi.

Inimõiguste volinik rõhutas pressikonverentsil, et Vene poole ei ole kunagi andnud Ukrainale infot küüditatud laste kohta ega kavatse seda ka tulevikus teha.

Ukraina koostas mai alguses ühise kadunud isikute registri.

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik Dmõtro Lubinets Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Andrew Kravchenko

Venemaa hoiatab: Nova Kahhovka tamm Dnipro jõel võib puruneda

Rekordkõrgele tõusnud vesi võib üle ujutada suure tammi Lõuna-Ukrainas ja kahjustada Venemaa kontrolli all oleva Zaporižžja tuumaelektrijaama osi, ütles Vene ametnik eile Vene riiklikule uudisteagentuurile TASS.

Vene Aatomienergiaettevõtte Rosenergoatomi peadirektori nõunik Renat Karšaa ütles, et kui Nova Kahhovka tamm peaks kusagilt järele andma, ujutaks vesi üle Zaporižžja elektrijaama pumbajaamade elektrikaabelliinid.

"See (tekitaks) jaama töös probleeme ja tuumajaama ohutus oleks küsimärgi all," ütles nõunik. Eelmise aasta novembris, pärast seda, kui Vene väed olid lähedalasuvast Hersoni linnast välja tõmbunud, näitasid satelliidipildid uusi märkimisväärseid kahjustusi Nova Kahhovka tammile Dnipro jõel. Mõlemad pooled on süüdistanud teineteist tammi mineerimises.

Reuters juhtis tähelepanu, et Ukraina võimud hoiatasid veel märtsi lõpus, et Zaporižžja tuumajaama võib ohustada veepuudus suve lõpus, kuna Vene okupatsiooniväed on sealse veereservuaari veetaset langetanud.

Odesa linnapea Truhhanov võeti korruptsioonijuurdluse käigus vahi alla

Ukraina korruptsioonivastane eriprokuratuur teatas, et juurdluse käigus võeti vahi alla Odesa linnapea Gennadi Truhanov. Juurdluse fookuses on linnas asuv Krajani tehas, vahendas Interfax-Ukraina. Odesa on suuruselt kolmas Ukraina linn, kus elab üle miljoni inimese.

Hiina välisminister lubas jätkata jõupingutusi rahu nimel

Hiina rahvavabariigi välisminister Qin Gang lubas, et Hiina jätkab jõupingutusi Ukrainas toimuva konflikti lahendamiseks. Minister kinnitas, et selle tarbeks on Hiina valmis suhtlema Venemaaga, et teha sisukaid panuseid kriisi lahendamiseks. Hiina välisminister teatas seda reedel olles kohtumisel Vene välisministri Sergei Lavroviga.

Ukraina õhutõrje tulistas neljapäeval Kiievis alla ühe enda TB-2 drooni

Neljapäeva õhtul tulistati Kiievi kesklinnas alla aeglaselt liikuv droon. Hiljem kinnitas Ukraina õhuvägi, et tegemist oli Ukraina TB-2 Bayraktar drooniga, mille üle oli kontroll kaotatud. Kontrolli kaotus toimus tõenäoliselt tehnilise tõrke tõttu.

Briti hinnang: Venemaa ei suuda oma raudteid sabotaaži eest kaitsta

Hiljutised sabotaažirünnakud Vene raudteede pihta on kindlasti tekitanud lähiperspektiivis Venemaale logistikaprobleeme, hindas Briti kaitseministeerium oma rindeülevaates.

Kuigi Vene raudteesde eest vastutavad üksused on võimelised raudteeliinid kiirelt taastama, siis suurendavad sellised intsidendid Vene julgeolekujõudude töökoormust, kes ei suuda tõenäoliselt ka edaspidi kaitsta kogu Venemaa suurt raudteevõrku.

ISW: droonirünnak Kremlile annab aluse 9. mai paraadi ärajätmiseks

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma hommikuses rindeülevaates, et Vene võimud võivad kasutada droonirünnakut Kremlile ettekäändena, et jätta ära 9. mai paraadid kõikides Vene linnades. Seni on paraad ära jäetud 21 Vene linnas.

ISW spekuleeris sama ka oma eelmises rindeülevaates. Seekord lisas mõttekoda juurde kaks põhjust, et miks paraadide ära jätmine oleks kasulik – ühelt poolt näitaks see, et tavaelu ei saa sõja tõttu jätkuda ning teisalt ei pea siis avalikkusele näitama Vene relvajõudude allakäiku.

Moskvas näidatakse paraadil tavaliselt uuemat Vene sõjatehnikat, kuid seda on praegu kas rindel vaja või on see sõjas hävinud. Kolmandaks põhjuseks võib osutuda hirm, et 9. mail hakatakse mälestama praeguses Ukraina vastu algatatud sõjas hukkunuid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit ja 16 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 193210 (võrdlus eelmise päevaga + 620);

- tankid 3710 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 7224 (+8);

- lennukid 308 (+0);

- kopterid 294 (+0);

- suurtükisüsteemid 2978 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 550 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 304 (+4);

- operatiivtaktikalised droonid 2540 (+17);

- tiibraketid 947 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5916 (+30);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 373 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Hiljuti lekkinud Pentagoni luurehinnangu kohaselt Vene ja Ukraina relvajõud kahe peale kokku kaotanud sõjas 354 000 sõdurit, millest kuni 223 000 on Vene sõjakaotused ja Ukraina kaotused kuni 131 000 sõdurit. Kaotuste hulka arvestatakse nii viga saanud kui ka lahingute käigus kadunuks jäänud ja hukkunud sõdurid. Vene sõduritest on hukkunud ligikaudu 35 000 kuni 43 000 sõdurit ning Ukraina sõduritest on hukkunud 15 500 kuni 17 500 sõdurit.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kinnitas 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Vene väed tõendatult kaotanud üle 10 000 ühiku sõjatehnikat, mille hulka kuuluvad nii hävinud, vastase kätte langenud kui ka kahjustada saanud masinad. Ainuüksi tanke on Vene väed Oryxi hinnangul kaotanud rohkem kui 1927. Ukraina on samas Oryxi andmetel kaotanud rohkem kui 3250 ühikut sõjatehnikat, sh 494 tanki.

Ankaras toimus Vene esindaja ja Ukraina Raada liikme vahel käsikähmlus

Türgi pealinnas Ankaras toimus Musta mere majanduskogukonna parlamentaarse assamblee käigus käsikähmlus Venemaa esindaja ja Ukraina ülemraada liikme vahel.

Vene esindaja võttis jõuga ukrainlaselt Ukraina lipu. Seejärel ründas Ukraina parlamendi liige Ukraina lipu võtnud venelast füüsiliselt kuniks sekkusid turvatöötajad.

Ukraina väljaande Kyiv Post ajakirjanik jagas toimunust ka internetis laialt levinud videot.