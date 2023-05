Rainer Saks: Wagneril ei ole sõjas enam suurt tähtsust

Wagneri palgaarmee asutaja ja omanik Jevgeni Prigožin avaldas videod, milles kritiseeris teravalt Venemaa kaitseministrit Sergei Šoigud ja relvajõudude staabiülemat Valeri Gerassimovi. Prigožin ütles, et tema üksused ei saa piisavalt laskemoona ja teatas Wagneri Bahmutist lahkumisest 10. mail.

Saks rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Prigožini sõnum on sihtrühmale ehk Vene avalikkusele ühemõtteliselt arusaadav. Tema hinnangul tahab Prigožin oma kriitilise sõnavõtuga saavutada ilmselt kaht asja.

"Ühtepidi on tõenäoliselt tõepoolest laskemoona puudus, muidu ta sellest ei räägiks. Ja ma arvan, et see laskemoonapuudus ei ole ainult Wagneri üksustel, vaid laskemoona puudus on kindlasti ka teistel üksustel. Ja Ukraina ju tegeleb pidevalt sellega, et Vene armee logistika ei töötaks. Teine, mida ta tahab saavutada, on mingisugune erikohtlemine ja tähelepanu tema üksuste suhtes," selgitas Saks.

Tema sõnul on Wagner siiani ka erikohtlemist saanud. "Neil on ju kindlasti hoopis teistsugused tingimused võitluses ja varustusest on olnud juttu – on olnud erikohtlemist. Aga praeguseks on tõenäoliselt hakanud need varud ammenduma," ütles ta.

"Ja mis on kõige olulisem, ma arvan, et kaotused on väga suured, mistõttu tema üksus on kahanemas," lisas Saks.

Samas ei oma Wagner Saksa hinnangul sõjas enam väga suurt tähtsust. "See on vaieldamatult üks eliitüksusi, väga hästi õpetatud ja varustatud mehed, väga palju kannatada saanud, sest seda on kasutatud väga raskes lõigus ehk pealetungis Bahmutis, aga kindlasti juba seal ei ole nad enam see ainuke ja põhiline jõud rindel," sõnas Saks.

Saksa sõnul ei vii Prigožin oma vägesid 10. mail Bahmutist välja nagu ta lubas. "Ei, tema ei vii midagi. Seda otsustavad teised ja tema ei juhi sõjalist operatsiooni. Ta on lihtsalt selle formatsiooni üks variomanikke, ma pakun."

Lähinädalatel sõjas toimuvat on Saksa sõnul keeruline prognoosida. Saks selgitas, et Ukraina jätkab kindlasti juba käivitatud pealetungi, et sõjalist initsiatiivi enda kätte saada. Samas ei ole teada, kas Ukraina hakkab maavägedega liikuma.

"See sõltub sellest, kuidas nad suudavad luua eeldusi maavägedega pealetungiks. Aga praegu mina ei oska seda ette ennustada ja vist ka mitte keegi teine."