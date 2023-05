Perekonnaseaduse muudatus annab mitu võimalust lapsevanemaks saada

Sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna nõunik Maarja Kärson tõi näited perekonnast, kus abiellunud on kaks naist.

"Üks võimalus on see, et ühel naisel juba on laps varasemast. Siis tema juba on lapsevanem. Kui abiellutakse ja ühel partneril on laps, siis teisel abikaasal on võimalik teda lapsendada."

Sarnane võimalus on juba praegu kooselus paaride puhul ehk lapsendada saab ka oma kooselupartneri lapse.

"Teine võimalus neil lapsevanemateks saada on kunstliku viljastamise kaudu. Ja siin toob uus seadus sisse ka olulise uue nüansi. Et kui naised on abielus ja üks abikaasadest annab nõusoleku teise abikaasa kunstlikuks viljastamiseks, siis saavad need mõlemad naised vanemateks lapse sünnist alates. Siis ei pea enam lapsendamise protseduuri läbi tegema," selgitas Kärson.

Kolmas võimalus on ühine lapsendamine.

"Täna kehtiv seadus lubab abielupaaril lapsendada ühiselt kolmanda isiku lapse ehk nende jaoks võõra lapse. Ja see võimalus tekib ka samast soost paaridele, kui nad on abielus," ütles Kärson.

Pisut rohkem peamurdmist oli küsimuses, mida teha, kui kaks naist on abielus ja nende perre sünnib laps mitte kunstliku viljastamise, vaid nii-öelda loomulikul teel. Nimelt ütleb seadus praegu, et kui mees ja naine on abielus ning nende perre sünnib laps, siis võetakse meest vaikimisi lapse isana.

"Samast soost paaride puhul sellist eeldust ei teki. Kui abielus on kaks naist või kaks meest, siis ei teki automaatselt teisel partneril vanema staatust. Välja arvatud kunstliku viljastamise olukord," rääkis Kärson.

See tähendab, et sellisel juhul on vanema staatus ikkagi lapse bioloogilistel vanematel. Nimetatud kahe naise näite puhul on võimalik mõlemal lapsevanemateks saada juhul, kui teine naine lapse lapsendab.

"Ja see on võimalik ainult juhul, kui lapsel ei ole teist bioloogilist vanemat või teine vanem annab oma nõusoleku lapsendamiseks," sõnas Kärson.