Tartu SÜKU arhitektuurivõistlusele esitati üle saja töö

Tartu südalinna kultuurikeskuse (SÜKU) rahvusvahelisele arhitektuurivõistlusele esitati 105 tööd. Neist 27 tööd on Eestist ja 78 välisriikidest. Kokku esitati töid 26 riigist.

Tartu linnapea ja arhitektuurivõistluse žürii esimehe Urmas Klaasi sõnul on rõõmustav, et arhitektuurivõistluse vastu on suur huvi nii Eesti kui ka välismaa arhitektide hulgas.

"Žüriil seisab nüüd ees vastutusrikas ülesanne leida üles see üks töö, mis pakuks suurepärast kodu linnaraamatukogule ja kunstimuuseumile, tõelist kogukonnakeskust linlastele ja tõmbekeskust külalistele. Lisaks peab see lahendus andma uue hingamise kogu hoonet ümbritsevale linnaruumile," lisas linnapea.

Arhitektuurivõistlus jätkub tööde nõuetele vastavuse hindamisega. Seejärel selgub, millised tööd lähevad edasi žüriile hindamiseks.

Žürii töö kestab ligikaudu kaks kuud. Parimate tööde märgusõnad tähestikulises järjekorras koos tööde visuaalidega avaldatakse 3. juulil. Kõik tööd avalikustatakse ja võitja kuulutatakse välja 14. juulil.

Žürii töö ei ole avalik, samuti ei tutvustata arhitektuurivõistluste üldlevinud tava järgi võistlustöid avalikkusele enne, kui žürii on oma töö lõpetanud.

Žürii koosseisus on Tartu linnapea ja žürii esimees Urmas Klaas, Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai, Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann, Tartu linnavalitsuse ehitusteenistuse juhataja Priit Metsjärv, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus, arhitekt Enrique Sobejano (Nieto Sobejano Arquitectos, Hispaania), arhitekt Lina Ghotmeh (Lina Ghotmeh—Architecture, Prantsusmaa), arhitekt Tõnu Laigu (QP Arhitektid, Eesti) ja maastikuarhitekt Martin Allik (MARELD landskapsarkitekter, Eesti/Rootsi).

Lisaks annavad oma arvamuse töödele ka eksperdid eri valdkondades: ökoloogia ja elurikkus, ligipääsetavus, raamatukogu ja muuseumi nõuded, muinsuskaitse, ehitusmaksumus, energiatõhusus ja CO2 jalajälg, tuleohutus, konstruktsioonid, sündmuskeskus ehk saalid.

Võistlusel antakse välja kuus preemiat: esimene koht 60 000 eurot, teine koht 40 000 eurot, kolmas koht 20 000 eurot ning kolm ergutuspreemiat igaüks 10 000 eurot.