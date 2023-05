Hispaania valmistub üheks kuivemaks suveks

Kevadised temperatuurid on juba tõusnud rekordkõrgustele. Riigi lõunaosas tuuakse külaelanikele joogivesi tsisternautoga kohale.

Kraanivett ammutatakse nüüd ka järvedest, kuhu põllumehed on juba aastaid sõnnikut lasknud, mistõttu on kraanist tulev vesi joomiseks ja toiduvalmistamiseks kohati ohtlik.

"Püütakse paremaks muuta vett, mis ei vasta kvaliteedinõuetele. Arvame, et see probleem laheneb mõne kuu jooksul. Loodame nii," ütles El Viso linnapea Juan Diaz Caballero.

Ka kohalikud elanikud on mures. "Veehoidlasse on vaja vett, kuid vihma ei saja. Vett seal veel on, aga mis saab järgmisel aastal või pärast seda? Me ei tea seda," sõnas El Viso elanik.