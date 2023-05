Suurperede pidupäeva varjutas valitsuse plaan vähendada perehüvitisi

Tallinna loomaaias kohtusid laupäeval Eesti suurpered ehk need leibkonnad, kus kasvab vähemalt kolm last. Üle Eesti on selliseid perekondi üle 20 000.

Tänavuse aasta suurpere tiitliga pärjati matemaatika ja füüsika taustaga perekond Kalam, kes on seni kõige noorem tiitli pälvinud pere ja kus kasvab neli last.

"Meie tunneme ennast väga hästi ja ma arvan, et Eestis on väga hea elada, sellepärast me oleme siia ka jäänud. Me oleme proovinud õpingutega seoses elada pool aastat näiteks Hispaanias, kus oli meeletult tore ja põnev, aga ikka tuleme siia Eestisse tagasi ja tunneme, et siin on ikka hea, kodune ja turvaline olla," rääkis aasta suurpere pereema Britt Kalam.

Kuigi mitmed kohalviibijad kinnitasid, et lapsi ei saada raha pärast, ühendas kõiki lapsevanemaid teadmine, et uus valitsus plaanib vähendada perehüvitiste suurust ja kaotada täiendava tulumaksuvabastuse kahe ja enama lapse korral.

Äsja pärjatud pereisa Kristjan Kalam leidis, et lapsetoetused peaksid olema kõigile võrdsed ja ka indekseeritud. Ta lisas, et riik võiks lapsevanemaid toetada ka muul viisil.

"Ma arvan, et olulisem oleksid teenused kui lihtsalt raha maksta, vaid lasteaiakohad, koolisöögid, lasteaiasöögid, sellised asjad. Neid oleks olulisem, ma arvan, arendada eeskätt," selgitas ta.

Eesti Lasterikaste Perede Liit algatas nädal tagasi kärbete vastu petitsiooni, mis on praegu kogunud üle 20 000 allkirja. Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on lastehüvitiste eesmärk toetada ka neid peresid, kes alles kaaluvad, kas leibkonda sünnib kolmas laps või mitte.

"Uuringud on näidanud, et üks peamine põhjus, miks meil ei sünni Eestis rohkem lapsi, on majanduslikud tõkked ja kui me tahame rahvusena säilida ja riigina säilida, siis tegelikult meil on lapsi vaja," ütles Õunap.

Riigikogu arutab perehüvitiste muutmist esmaspäeval.