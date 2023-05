Oluline 8. mail kell 5.55:

- Venemaa korraldas taas Kiievi pihta suure droonirünnaku;

- Odessas toimus plahvatus;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- ISW: Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas.

Venemaa korraldas taas Kiievi pihta suure droonirünnaku

Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas esmaspäeva varahommikul, et Venemaa korraldas taas ulatusliku rünnaku Ukraina pealinna vastu. Venemaa droonirünnaku tõttu sai haavata vähemalt viis inimest.

"Solomjanka rajoonis toimunud plahvatuste tõttu sai viga kolm inimest, drooni jäänuste allakukkumise tõttu sai Svjatošinski rajoonis vigastada veel kaks inimest," ütles Klõtško.

Klõtško lisas hiljem, et drooni jäänused tabasid Svjatošinski rajoonis asuvat kahekorruselist hoonet, vahendas The Kyiv Independent. Ajalehe teatel oli Kiievis kuulda mitmeid plahvatusi.

Odessas toimus plahvatus

Ukraina meedia teatas, et Odessas toimus plahvatus. Ukraina võimud teatasid hiljem, et Venemaa korraldas linna pihta raketirünnaku.

Odessa sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja Serhi Bratšuk teatas, et Venemaa ründas piirkonda rakettidega Kh-22. Venemaa ründas Musta mere rannikul asuvat toiduainetööstuse laohoonet ja puhkeala, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvat kaheksat asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas oma viimases rindeülevaates, et Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov tahtis saata oma väed Bahmutisse. Eelmisel nädalal ähvardas Wagneri juht Jevgeni Prigožin, et viib oma palgasõdurid Bahmutist minema.

ISW hindas, et tšetšeeni vägede väljatõmbamine teistest sektoritest kujutaks ohtu Venemaa kaitseliinidele. Seetõttu pidi Venemaa peastaap Wagneri nõudmistele järele andma.

Prigožin teataski pühapäeval, et Moskva oli lubanud saata neile relvi ja laskemoona, millest võib järeldada, et wagnerlased ei lähe Bahmuti juurest kuhugi. ISW eeldab, et Šoigu ja Gerasimov võisid Wagnerile laskemoona saata Putini korraldusel. Kadõrovi ja Prigožini tegevus näitab, et Gerassimov ei kontrolli kõiki Vene vägesid Ukrainas.