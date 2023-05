Zelenski: Ukraina peaks tähistama Teise maailmasõja lõppu 8. mail

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles 8. mai hommikul peetud kõnes, et esitab Ukraina Ülemraadale eelnõu, mille kohaselt peaks Ukraina Teise maailmasõja lõpu kuupäeva tähistama edaspidi 8. mail, mitte 9. mail. 9. mai peaks olema edaspidi Euroopa päev.

9. mail tähistab Teise maailmasõja lõppu Venemaa ja enne seda Nõukogude Liit ning selle lagunedes ka mitmed selle järglasriigid, kuna Saksamaa lõplik alistumine sõlmiti Euroopa aja järgi 8. mail, kuid Moskva aja järgi oli juba 9. mai. Ukrainas asuti 2015. aastast tähistama 8. mail mälestuspäeva ning 9. mai jäi edasi võidupühaks. Samas oli 8. mai tööpäev ning 9. mai oli riigipüha, selgitas Ukrainska Pravda.

It is on May 8 that most nations of the world remember the greatness of the victory over the Nazis. The world admires all those who were protecting and protected life. Who threw down the Nazi flags on the liberated territory and who opened the gates of the concentration camps.…