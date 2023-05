Oluline 9. mail kell 5.50:

- Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid;

- AP: USA kuulutab 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale;

- Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit;

- ISW: Putin tahab paraadiga näidata, et Venemaa mõju Kesk-Aasias pole vähenemas;

Ukrainas käivitusid taas õhuhäiresireenid

Kõikjal Ukrainas oli teisipäeva varahommikul taas kuulda õhusireene. 9. mail tähistab teise maailmasõja lõppu Venemaa ning Moskvas toimub paraad.

Venemaa korraldas juba 8. mail ulatusliku rünnaku Ukraina linnade vastu.

AP: USA kuulutab 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale

Uudisteagentuuri AP teatel kuulutab USA 9. mail välja uue sõjalise abipaketi Ukrainale. USA annab Ukrainale veel 1,2 miljardi dollari eest sõjalist abi. Uus pakett sisaldab Hawki õhutõrjesüsteeme, laskemoona ja rakette, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa pommitas taas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvat kuut asulat. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

ISW: Putin tahab paraadiga näidata, et Venemaa mõju Kesk-Aasias pole vähenemas

Moskva 9. mai võidupüha paraadil osalevad Kesk-Aasia riikide poliitilised liidrid. Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Venemaa president Vladimir Putin üritab kasutada paraadi, et näidata, et Moskva omab endiselt Kesk-Aasias suurt mõjuvõimu.

Mitmete Venemaa liitlasriikide poliitiliste liidrite Moskvasse saabumine selgus alles esmaspäeval.

Moskvasse on lubanud minna Kasahstani president Kassõm-Jomart Tokajev, Tadžikistani president Emomali Rahmon, Kõrgõzstani president Sadõr Džaparov ja Usbekistani president Šavkat Mirzijojev. Paraadil osaleb veel ka Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka.