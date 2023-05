Kuressaare EMO juht: inimesed on kuivaks jäänud

Kuressaare elanikke piinavad kõhuhädad on kiirabi väljakutsed kahekordistanud, samas allub see kõhutõbi hästi ravile, ütles Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonna (EMO) juht Mihkel Laidna.

Tavaolukorraga võrreldes on tõenäoliselt veevärgist põhjustatud tervisehädad Kuressaare EMO-sse pöördujate arvu pooleteistkordistanud ning väljakutsete arvu kahekordistanud, ütles Laidna.

Viimase 24 tunni jooksul on seedetrakti haigustega EMO-sse pöördujate arv 17, lisas ta. EMO-ssse pöördujad kaebavad iivelduse ning ägeda oksendamise ja kõhulahtisuse üle.

"Et tahaks nagu juua, vett tahaks asendada, aga kõik, mis sisse jood, oksendad kohe välja. Inimesed on kuivaks jäänud, keel on täiesti tuhkkuiv, suulaes kinni, kõndida enam ei jaksa," rääkis Laidna.

See tõbi allub siiski hästi ravile ning haiglasse on võetud seni vaid kolm inimest, ühe neist viimase ööpäeva jooksul, lisas ta. Suure osa EMO-sse pöördujate terviseprobleemid saab lahendada vedelikuasendusega ja iivelduse ning oksendamise vastase ravimiga. "Tegelikult enesetunne muutub heaks, nad hakkavad vedelikku sees hoidma. Õnneks laheneb hästi," lausus Laidna.

Imeravi samas pole, äge faas kestab umbes pool ööpäeva, lisas ta. "Kus tõesti võibki oksendada niimoodi, et mitte midagi sees ei püsi. Aga peale seda võiks probleem lahenema hakata," ütles Laidna.

Kuivõrd tegu on bakteriaalse kõhulahtisusega, siis pole mõtet seda ravimitega kinni panna, aga kui inimesel ikkagi 12 kuni 24 tundi midagi sees ei püsi, siis ei ole enam valikut, märkis Laidna.