Suvekülalised panevad Hiiumaa ja Saaremaa kiirabi proovile

Suvel kasvab Eesti suursaartel elavate ja puhkavate inimeste arv sügis-talvise perioodiga võrreldes oluliselt. See paneb omakorda Hiiumaa ja Saaremaa kiirabi proovile.

Kuressaare haiglas jõuab üks kiirabibrigaad haigega EMO-sse ja teine sõidab järgmise patsiendi juurde. Brigaadid jõuavad haigla juures omavahel paar lauset vahetada.

"Ega me pole ööpäeva jooksul näinud. 50 protsenti on rohkem tööd, me sõidame ikka ööpäevaringselt. Võibolla 70 protsenti on külalised ja 30 portsenti on oma saare rahvas," rääkis Kuressaare kiirabi õendusjuht Angela Siinor.

Hiiumaa haigla juhatuse liige Riina Tamm ütles, et praegune suvi on nagu suvi ikka. "Võrreldes sügis-talvise perioodiga on loomulikult EMO külastatavus mitu korda suurem. Ja väga suur osa on ikkagi Hiiumaa külalistel," lisas ta.

Häirekeskusest kinnitatakse, et suveperioodil kasvab tõesti saartelt tehtavate kõnede arv häirekeskusesse. Omakorda suurendavad veel ka saartel toimuvad suursündmused väljakutsete arvu.

"Need piirkonnad, kuhu inimesed suvel suunduvad, nagu Lääne-Eesti saared või muidu suvituspiirkonnad, nendest piirkondadest hädaabi teateid tuleb meile rohkem," ütles häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas.

"Festival I Land Sound leidis aset Orissaares ja kui me vaatasime nüüd reedest esmaspäeva hommikuni Orissaarest tehtud väljakutseid, siis see oli 26. Muidu keskmine number on meil Orissaarest kolm-neli sel perioodil. Ilmselgelt mõju sellistel üritustel hädaabinumbrile on," lausus Murakas.

Kolmveerandi väljakutsete osas suudavad kiirabid reeglina kohapeal olukorrad ära lahendada.

"Väikesed traumad, putukahammustused, herilased, mesilased, vapsikud, ravimite maha ununemine, palavikutõusud – sellised lihtsad asjad ja muidugi alkohol," märkis Siinor ja lisas, et kogu kutsete arvust 30 protsenti on alkoholiga seotud.

"Muidugi on ka krooniliste haiguste ägenemisi, viiruseid, kopsupõletikke, aga väga palju on traumasid. Igasugused kukkumised ja haavad," lisas Tamm.