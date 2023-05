Prokuratuur kontrollib Slava Ukraini rahakasutust kriminaalmenetluses

Riigiprokurör Triinu Olev selgitas, et niipea kui ilmnesid esimesed viited võimalikule raha väärkasutamisele, hakkasid prokuratuur ja politsei analüüsima õiguskaitseasutusteni jõudvat infot.

"Oleme väljaspool kriminaalmenetlust lisaks ajakirjanduses avaldatule kogunud teavet ning olnud vahetus kontaktis ka Ukraina kolleegidega. Kogutud informatsiooni pinnalt on kriminaalmenetluse alustamine põhjendatud."

"Uurimist alustati omastamise paragrahvi järgi, kuid tegemist on esialgse hinnanguga, mis võib menetluse kestel muutuda. Hetkel kellelegi kahtlustust esitatud ei ole ning see, kas ja kellele on alust kahtlustus esitada, selgitab uurimine," ütles Olev.

Kuna MTÜ Slava Ukraini tegevus on toimunud ka Ukraina territooriumil, siis asjaolude väljaselgitamisel saab oluline roll olema koostööl Ukraina õiguskaitseasutustega. Kriminaalmenetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei ja juhib riigiprokuratuur.

ERR on alates märtsist küsinud prokuratuurilt, kas nad algatavad menetluse, kuid siiani on prokuratuur olnud seisukohal, et see pole vajalik. Esmaspäeval selgus, et Ukraina prokuratuur algatas Slava Ukraini skandaaliga seoses kriminaalmenetlust.

Ukraina prokuratuur teatas Ukraina ringhäälingule, et riiklik juurdlusbüroo alustas kohtueelset uurimist 24. märtsil. Kriminaalmenetlust alustati kahe paragrahvi alusel: vara omastamine ning humanitaarabi ja heategevuslike annetuste kasutamine tulu saamise eesmärgil. Juhtumit uurib riiklik juurdlusbüroo, kuna asjasse on kaasatud ametnikud. Prokuratuur teostab järelevalvet.

Aprillis tuli ilmsiks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜ-ga. Ukraina ettevõtte eelmise aasta kasum oli 250 000 eurot.

Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver on öelnud, et MTÜ ei teadnud, et IC Construction on neile kantud rahade pealt kasumit teeninud. Tohverile teadaolevalt pole Slava Ukraini eestvedaja Johanna-Maria Lehtme annetustest isiklikku kasu saanud.

MTÜ Slava Ukraini on ise rahakasutuse uurimiseks tellinud auditi.