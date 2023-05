Priske: Slava Ukraini jätkab tegevust

Nädal tagasi, pärast seda, kui algas kriminaalmenetlus MTÜ Slava Ukraini kogutud raha kasutamise uurimiseks, teatas MTÜ nõukogu selle asutaja ja juhi Johanna-Maria Lehtme tagasikutsumisest. Juhatuses jätkab tööd üks liige, kelleks on Marika Priske.

Märtsis, kui teid tööle võeti, siis te ütlesite, et loodate ühe, maksimaalselt kolme kuuga organisatsiooni rahaasjades selguse tuua ja siis taanduda. Te ütlesite, et teil pole mingit ambitsiooni Slava Ukrainit pikemaajaliselt juhtima jääda. Ja nüüd te olete ainus juht. Oli teil see nõukoguga läbi ka räägitud enne, kui nad Lehtme tagasi kutsusid?

Jah, oleks inimene nii tark enne, kui ta saab mõne aja pärast, siis oleks palju lihtsam. Mind kutsuti Slavale appi, ma eeldasin, et Slaval on meeskond, keda ma saan toetada, nõustada, vaadata üle protsessid ja tegevuse ning anda omalt poolt kindlustunne annetajatele, et iga sent, mis Slavale on laekunud, läheb õigesse kohta. Ma arvan, et viimast ma olen suutnud ka teha. Aga ma tõesti ei arvestanud, et mingil hetkel ma võin Slavasse jääda sisuliselt üksi - mitte ainult juhatusse, vaid üleüldse. Ja see on olnud päris keeruline.

Johanna tagasikutsumise sündmused on arenenud vist ka nõukogu jaoks üsna kiiresti - just kriminaalasja algatamine Eestis. Nii et nõukogu ei pidanud minuga läbirääkimisi.

Aga ma saan kinnitada, et minu valmisolek ja ambitsioon mitte jääda Slavat püsivalt juhtima on samasugune. Mul on kolmekuuline leping, millest kaks on siis nüüd läbi. Ja ma loodan, et järele jäänud kuu jooksul võib-olla tuleb Slava tulevikku ja jätkamisse ja võib-olla ka sellesse, kes võiks olla püsiv juht, rohkem selgust.

Mina mõtlesin eile ka selle peale, kui vaatasin jälle Slava põhikirja ja siis vaatasin nende maksuandmeid - neil ju ei ole töötajaid. Neil on senimaani äriregistri andmetel kaks töötajat, kellest üks tõenäoliselt on veel Lehtme. Mis meeskond see on, kellega te töötate?

Minu jaoks nagu võib-olla kõige nukram ongi, et olen tuvastanud ühe töölepingulise töötaja, kes esimesel kohtumisel teatas oma soovist kindlasti lahkuda. Ma olen palunud teda olla veel mõnda aega - tõenäoliselt on see mai lõpp, milles me suudame kokku leppida. Nii ongi, et Slava ei ole just väga rohkelt mehitatud, aga samas võib öelda, et Slava ei kuluta selles mõttes ka enda ülalpidamise peale liiga palju raha hetkel.

Kuidas teie päevad seal siis kahekesi mööduvad? Kas te käite Ukraina partneritega läbirääkimisi pidamas, abi laiali jagamas? Olen piltide pealt vaadanud, et Johanna-Maria Lehtme veetis päris palju aega Ukrainas, piltide järgi suisa ise toidupakke jagades.

Johanna-Maria kingad on väga suured, nendesse ma isegi ei ürita hüpata. Ma ei ole Ukrainas käinud ja mul ei ole plaani sinna ka ise füüsiliselt kohale minna. Ma arvan, et seda võiks positiivsete arengute korral teha uus juht.

Küll aga ma loomulikult olen võtnud üle tegelemise kõigi Slava kohustustega, sest kes teine seda siis teeks. Mille üle ma ise olen päris õnnelik, on see, et eelmisel reedel kinnitasime lõplikult lepingu Pulse'iga summas natuke üle 130 000. Pulse on selle Ukraina partneri lühendnimi. Meie ambitsioon on anda aasta lõpuks esmaabikoolitus rohkem kui 8000 Ukraina sõjaväelasele. Ma usun, et see selgelt päästab Ukrainas inimeste elusid, kui kaasvõitlejad suudavad esmaabi andmisega toime tulla.

Alustasime selle lepingu üle läbirääkimisi koos Johannaga, aga lõpule pidin viima need üksinda. Õnneks on Slaval häid partnereid, kes on täiesti tasuta valmis juriidilist nõu andma. Üritasime neid lepinguid läbi rääkida selliselt, et Slavale natuke suuremad volitused saada, et uurida, kuhu raha läheb, vajadusel läbi viia kontroll ja saada paremaid raporteid. Võib-olla järgmiste lepingutega on selle võrra lihtsam, et me saime ühe kogemuse juba kätte, kuidas saada Slavale natuke suuremad õigused.

Marika Priske (esiplaanil) MTÜ Slava Ukraini pressikonverentsil, taustal Johanna-Maria Lehtme. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kas ja kui palju neid järgmisi lepinguid tulemus on? Teiste sõnadega, kas see Pulse projekt on praegu ainus kuum projekt või tegeleb Slava veel millegagi?

Ma enne jätsin mainimata, et Pulse'ile on ka sihtotstarbeliselt raha annetatud suurusjärgus üle 140 000 euro. Ütleme, et selle lepinguga me oleme selle kohustuse praktiliselt täitnud. Seal on väike lõtk, aga pole ka välistatud, et nad koolitavad rohkem sõdureid või tahavad mingeid õppevahendeid, nii et väike reserv on.

Te ei ole veel küsinud, aga ma ikkagi käin aeg-ajalt vaatamas Slava pangaväljavõtet ja näen seal, kuidas sajad või isegi tuhanded inimesed on Slavale raha annetanud ja annetused jätkuvad. See tekitab minus vastutust ja nii suurt respekti, et ma saan aru, et need inimesed ikkagi usuvad sellesse, mida nad on teinud, nad tegelikult usuvad ka Slavasse ja kuidagi ei ole võimalik mitte tegeleda uute projektidega.

Ütleme, et meil on praegu kolm tõsist järgmist plaani töös, aga nendest oleks natuke vara rääkida. Ei ole ka seda partneritega kokku leppinud.

Endiste koostööpartnerite All for Victory ja sellega seotud äriühingu IC Constructioniga - kes ei tea, siis need on need, kellega on seotud skandaal, millest me ka kohe rääkima hakkame - kas nendega on nüüd igasugune suhtlus lõppenud? Kas see kaup, mis oli nende käes, aga mille nad pidid laiali jagama ja mille jaoks nad olid raha saanud - kas see nüüd on laiali jagatud, kas praktilist abi andmise mõttes suhtlust nendega veel käib?

Ma pean tunnistama, et ma isiklikult ei ole nendega saanud suhelda, aga ma olen nüüd Slava ainujuht ka olnud täna vist nädala. Ma tean, et Johanna on nende käest palunud selgitusi ja minu teada me ei ole saanud otseselt vastust, ma ei välista, et ma mingis osas suhtlust jätkan nendega.

Selgitusi mille kohta?

No kas või nende ajakirjanduses esinenud väidete kohta. Minu andmetel peaks olema seal ka mingi hulk meditsiinivahendeid, võib-olla ravimeid, ma ei oska täpselt defineerida, mille paremasse kasutusse andmisega me kindlasti ka tegeleme. Ja muidugi, ma ootan väga ka revisjoni tulemusi. Võib-olla sealt selgub ka mingeid teemasid, mille osas kindlasti tuleb nendega edasi suhelda. Kui teie küsimuse mõte on see, et kas me viime Ukrainasse abi, kasutame nende teenuseid ja maksame neile jätkuvalt, siis seda me muidugi ei tee.

Aga kas see abi, mis nad on soetanud või pidanud osutama, te mainisite mingi hulk meditsiinipakke, on nende käes veel, mis oleks vaja laiali jagada?

Nad on Ukrainas laos. Ma nüüd isegi täpselt ei tea, kas see on lihtsalt laopind või on nad kuidagi seotud All for Victoryga.

Olgu. Te mainisite isegi auditit või revisjoni. Selleks sõlmiti umbes kuu aega tagasi leping BDO Eestiga. Kas täna on töömahust ülevaade olemas? Kui kaua revisjon kestab?

Noh, mul on, ütleme, õigustatud ootus saada vähemalt esialgsed tulemused kuu lõpuks.

Mis see tähendab, esialgsed tulemused? Kas siis juba saame teada midagi selle kohta, kes tegi midagi hästi, kes tegi midagi halvasti?

Tahaks loota. Nad said kogu materjali. See pole ilmselt mingi saladus, et BDO Eesti sai kõige kiiremat aega pakkuda võrreldes teistega seetõttu, et nad olid otsustanud kaasata allpartneri.

Me tegelikult ei tea, mis on töömaht või mis seal täpselt välja tulla võib, mistõttu ma olen ka natuke ettevaatlik öeldes, et see on lõppraport. Võib-olla tekib seal veel mingeid kohti, mille osas me tahame, et peaks edasi töötama.

Saate te kinnitada, et kui see mai lõpus tuleb, et see on siis ka avalik?

Mina ei julge midagi kinnitada nüüd, kus käib politseiuurimine. Slava poolt me oleme lubanud, et kui revisjon on tehtud, siis me saame kõik avaldada, aga mina ei tea, mis nägemus on politseil nendest asjadest.

Aprilli keskel kirjutas Eesti Päevaleht, et Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot annetusi oma Ukraina koostööpartnerile, juba mainitud All for Victoryle või õigemini tema võtmeisikutega seotud äriühingule IC Constractionile. Ja see ettevõte teenis möödunud aastal veerand miljonit eurot kasumit. Kui palju on see audit või see fookus või need uurimisküsimused, mida ka teie olete teada tahtnud, muutunud seoses ajakirjanduses ilmunud materjalidega?

Uurimisküsimused ei ole muutunud. Me keskendusime kolmele konkreetsele projektile, kui me revisjoni tellisime, mis olid seotud mõlema nimetatud organisatsiooniga. Ja selles mõttes ei olnud ka põhjust neid muuta.

Ma ise nimetasin seda revisjoni esimeseks etapiks, see keskendub tegelikult asjaajamisele Slavas, mitte Ukrainas seotud asjaolude uurimiseks. Ja tegelikult on mul isiklikult ka väga hea meel, et need uurimused mõlemas riigis on algatatud. Slaval ja ilmselt revisjonis üldse oleks väga keeruline olnud selgitada, mis on Ukrainas täpselt toimunud. Ja selle vastuse ilmselt me saame läbi nende uurimiste, mis täna on algatatud. Siis selgub lõplik tõde - kas need väited on õiged või valed, mis on need asjaolud. Ma ei oska neid täna kuidagi rohkem kommenteerida.

MTÜ Slava Ukraini pressikonverents. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Aga kas te sellest olete aru saanud, miks MTÜ üldse pidi IC Constructioniga lepingu sõlmima? Olete vaadanud nendele arvetele, lepingutele peale, miks seda vaja oli?

Seal on omad põhjendused, mis võivad olla ka aktsepteeritavad.

Miks see oli parem kui MTÜ-ga asju ajada?

Ma ei ole ilmselt kõige õigem inimene sellele vastama, aga ma möönan, et seal võib olla ka asjaolusid, mis tollel hetkel tundusid mõistlikud.

Postimees kurdab, et alati, kui nad proovivad nende All for Victory või IC Constructioni inimestega, kes on ka kohati ühed ja samad inimesed, ühendust saada, siis muutub nende inimeste telefonilevi väga halvaks ja neid ei saa tegelikult kätte, nendega ei saa suhelda. Te juba vastasite, aga siiski - kas teie olete nende inimestega suhelnud?

Vastasin tõesti, et ei ole, tekkis peaaegu huvi. Aga ma ei oska midagi öelda Ukraina telefonilevi kohta.

Aga kuidas nüüd edasi, sest te ju ometigi peate nendega suhtlema või siis enam ei olegi seda vajadust?

See vajadus võib tekkida. Aga hetkel ma tõesti ei näe, miks ma peaksin üritama neid tabada.

Aga kuidas on kulgenud siis kõigi tarvilike dokumentide kokku kogumine, sest ma saan aru, et ka auditi jaoks on vaja koguda dokumente, mis on Ukrainas?

Me oleme revisjonile andnud kõik need dokumendid, mille olemasolust oleme teadlikud. Kaasa arvatud on kõik olnud nõus andma otsinguteks oma meilboksid, Slava domeeniga meilid. Revisjoni üks põhiküsimusi ongi see, et mis dokumendid on Slaval olemas, kuidas nad on komplekteeritud, kuidas see protsess käinud on, kas lepingulised kohustused, mis lepingu järgi keegi on pidanud tegema või esitama, on olemas. Revisjon ongi sellele küsimusele vastuseks.

Te hakkate varsti majandusaasta aruannet koostama. Kas teil on kõik dokumendid olemas, et teha üks korralik majandusaasta aruanne?

Jah, meie finantspartner väidab, et peaks olema.

Mis on teie arusaamine tänaseks? Kas Johanna-Maria Lehtme sai petta või teadis ta Ukrainas toimuvast?

Väga rumal oleks minu poolt hakata selle üle spekuleerima. Ma olen Johannaga suhteliselt palju nüüd viimase kahe kuu jooksul suhelnud ja ma tegelikult usun, et Johanna tegutsemise ajend oli siiras soov Ukrainat abistada.

Kuidas te hindate Ukrainas kinni peetud Oleksandr Tšernovi juttu sellest, et Lehtme oli teadlik Eestis kogutud annetuste kuritarvitamisest?

Ütleme seda, et eilseid uudiseid oli üsna valus vaadata. Aga ma ei tõttaks nende järeldustega.

Miks neid oli valus vaadata?

Mul on kahju Slavast, mul on kahju Johannast, mul on kahju ka nendest inimestest, kes heas usus on annetanud ja lootnud kõige paremat teha. Kogu Slava Ukrainiga Ukraina aitamine - see oli nii ilus projekt, aga see on igal juhul pihta saanud, ükskõik mis tõde pärast kõiki neid uurimisi välja tuleb. Seda on lihtsalt valus vaadata.

See on üks pikk ja traagiline põnevusfilm, kui keegi selle teeb?

No kui seal sees olla, siis ta nagu ei olegi film ega ei olegi nii põnev, lihtsalt kurb.

Kas see vastab tõele, et seni on seal Oleksandr Tšernov olnud MTÜ enda jaoks nende võimalike rikkumiste üks olulisemaid allikaid? Et ta päriselt oligi nii-öelda kasulik vilepuhuja?

Mina seda ei tea.

Tuleme tagasi selle juurde, kuidas Slava Ukraini edasi läheb. Mainisite, et plaanis on veel projekte ja raha ka tuleb. Kas te oskate ära sõnastada, miks inimesed valivad siiani, kui nad mõtlevad, kellele annetada, kui tahaks Ukrainat toetada, partneriks Slava Ukraini?

Ei tea, võib-olla isegi valiks. Ma arvan, et need organisatsioonid, kes on saanud oma õppetunnid, on võib-olla usaldusväärsemad kui need, kes võib-olla veel siiralt usuvad kõikide partnerite tegevusse. Ma arvan, et see, mida me täna Slavaga teeme, me mõtleme selle kolm korda läbi, oleme hoolikamad ja konsulteerime ja uurime tausta põhjalikumalt kui võib-olla - ma ei ütle, et teised seda ei tee - aga tavaliselt õppetund on see, mis inimesi targemaks teeb.

Ma olen kuulnud ka päris mitmelt poolt mõtet, et tegelikult võiks selle MTÜ kokku pakkida. Et lõpuks inimesed, kes on sellega seotud, tahavad ju Ukrainat aidata ja ma arvan, et neil lõpuks ei ole vahet, mis juriidilise keha alt nad seda teevad. Inimesed, kes tahavad Ukraina aitamiseks annetada - nagu te ise ütlesite, siis võivad ükskõik, mis tulemuseni uurimine viib - ikkagi kahelda. Võib-olla oleks mõistlik teha nii-öelda restart ja otsast alustada?

Jah, muidugi. Esiteks see on Slava liikmete kätes, mis otsuse nad teevad. Mina küll omalt poolt üritan kõik teha, et Slava saaks jätkata. Selge, et restart tuleb teha. Aga restarti võib teha ka Slava või ta seda ju ka tahes-tahtmata teeb.

Slavas ei olegi ju neid inimesi, kes sellega alguses peale hakkasid. Igal juhul tuleb Slava uuesti üles ehitada. Ma arvan, et täna on Slava tugevus täpselt see, mida Slava teinud on ja kogu see kogemus. Ma olen ka tegelikult hästi paljude inimestega rääkinud, kes Ukrainas tegutsevad ja ka meie saatkonna inimestega, ja pigem on soovitus see, et kui see kuum olukord Slava ümber pisut vaibub, siis võiks üritada teha õppetundide raamatu. Mitte midagi sellist, et mis on annetamise head tavad ja mis paljudel olemas, vaid analüüsida. Võtta Ukraina taust - Ukrainas on ju kogu aeg olukord muutunud: kõigepealt hakkas sõda, see oli kõigile šokk, riik ei suutnud ka esmaabi jagada. Siis Ukraina riik on suutnud mõningate tegevustega hakkama saada, abivajadused on muutunud, sihtgrupid on muutunud. Et võtta siis nii-öelda Ukraina olukord ja vaadata, mida siis Slava hästi tegi, mida halvasti, korjata sealt välja võib-olla kõikidele, kes järgmistes kriisides kus iganes maailmas üritavad abi anda - sellised vajalikud õppetunnid ja kogemused. Mul on tunne, et sealt oleks väga palju õpetlikku nii halvas kui heas kirja panna.

Kas te sellest olete aru saanud, miks Slava organisatsioon nii väike on? Kas ta on teadlikult nii väike või ühel hetkel seda meeskonda oligi raske nii-öelda hoida püsti?

Kõigepealt muidugi Slava nagu ka Johanna on väga palju vaeva näinud, et kogu see halduskiht oleks väga õhukene, et annetajate raha maksimaalselt Ukrainasse läheks. Selles mõttes on nagu hästi arusaadav see, et enamus asju on tehtud vabatahtlikus korras. Teistpidi, vabatahtliku tööga on alati nagu on, et sa ei saa lõpuni kindel olla ja inimesed ei saa ka võib-olla piisavalt panustada.

Teine pool on see, mida ma olen ka konsulteerinud nende inimestega, kes näiteks Ukrainas või teistes kriisikolletes töötavad, et inimesed tegelikult põlevad väga ruttu läbi ja sul peaks olema täiesti teadlik poliitika, kuidas need inimesed tegutsevad.

Ma selgelt näen, et Slava inimesed on ka üle töötanud, läbipõlenud ja sellest tulenevate võib-olla ka suhte- või mis iganes probleemidega. Need inimesed on hästi palju panustanud, et seda kõike korraldada ja selles mõttes minu suur respekt nende ees.

Mis meeleolu seal majas on, kui on tohutult tööd tehtud?

Slaval ei ole selles mõttes kontorit, on ainult laopind.

Aga Skype'i grupis või WhatsAppi grupis, mis meeleolu seal on?

Ei saaks öelda, et see peomeeleolu on. Muidugi on inimesed õnnetud.

Aga kas tulevikku vaadatakse pigem optimismiga või mis seda koos hoiab?

Teatud optimism on säilinud, ma ütleks selle kohta. Aga kõik need järjest tulevad erinevad uudised mõjuvad muidugi rusuvalt.

Hea küll, kokkuvõttes kuu aja pärast te ootate kedagi teist, kes teilt töö üle võtaks või te ootate juba varem, et nii-öelda tuleks juhatusse teine liige.

Muidugi on minu huvi, et see inimene tuleks.

Aga kui ei tule, mis te teete kuu aja pärast?

Siis vaatame. Ma töötan selle nimel, et tuleks. Ma saan sellesse panustada küll.