Parmas: prokuratuuri jõudis info Slava Ukraini kohta märtsi alguses

Parmas sõnas, et prokuratuuri jõudis informatsioon Slava Ukraini kohta pärast seda, kui kaitsepolitseiamet oli sama info läbi töötanud.

"Veebruari sees saabus mingi memolaadne informatsioon kaitsepolitseiametile – ma rõhutan, et see on see, mida kaitsepolitseiamet on ise öelnud, et tegemist ei olnud kuriteoteatega, vaid lihtsalt informatsiooniga, mingisuguse memoga selle kohta, et võib esineda probleeme. Prokuratuurini seesama informatsioon jõudis pärast seda, kui kaitsepolitseiamet oli selle läbi töötanud ja leidnud, et nende pädevusse see asi ei kuulu. Prokuratuurini jõudis see info pärast seda ja see oli märtsi alguses," selgitas Parmas.

Riigiprokuratuur alustas MTÜ Slava Ukraini Ukraina toetuseks kogutud raha kasutamise uurimiseks kriminaalmenetlust 9. mail. Kriminaalmenetlust alustati omastamist käsitleva paragrahvi järgi.

Parmase sõnul ei olnud märtsi alguses saadud informatsiooni põhjal alust Eestis menetlust alustada.

"Menetluse alustamiseks peab olemas olema nii ajend kui ka alus kuriteo kahtluseks. Selle materjali põhjal, mis prokuratuurile märtsi alguses teatavaks sai, ei olnud võimalik seda menetluse alustamise alust Eestis näha. Selle info põhjal, kui üldse, oli võimalik rääkida sellest, et võib-olla on toime pandud mingisuguseid rikkumisi Ukrainas," rääkis peaprokurör.

"Ja seda, millal alustada kriminaalmenetlust Eestis, sai otsustada pärast seda, kui oli laekunud piisavalt palju informatsiooni, mille põhjal oli võimalik püsti panna kahtlustus, et Eestis võib olla aset leidnud kuritegu. Ja meil ei olnud varasemalt, enne selle otsuse tegemist, millal kriminaalmenetlust alustada, piisavalt informatsiooni, et menetluse alustamise kasuks otsustada," lisas ta.

Parmase sõnul laekus märtsi algusest kuni menetluse alustamiseni informatsiooni erinevatest allikatest, muu hulgas aitas prokuratuuri edasi ajakirjanduses avaldatu.

Parmas ei soostunud esialgu kommenteerima, kas Ukrainast peaks Eestisse tooma Slava Ukraini n-ö vilepuhuja Oleksandr Tšernovi, kes on varem andnud infot Eesti abiorganisatsiooni ja selle kohapealse partneri tegevuses toimunud kahtlaste tehingute kohta.

"See päris niiviisi ei käi, et me lihtsalt välisriigist mingeid inimesi Eestisse toome. Täna ei ole selle inimese menetluslik staatus selles käimasolevas kriminaalmenetluses selge. See peab alles menetluse käigus selguma, mis rolli ta menetluses üldse mängib. Ma võin kinnitada seda, et Ukraina ametivõimudega käib Slava Ukraini sündmustega seoses tihe igapäevane koostöö," ütles Parmas.